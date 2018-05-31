六都選情初探》鄭文燦 滿意度爆棚 陳學聖 揮軍拚翻盤

2018-05-31

記者謝武雄／特稿

下屆桃園市長選舉將由民進黨鄭文燦與國民黨陳學聖對決。鄭文燦為現任市長，執政以來積極推動建設、勤走基層，個人滿意度屢創新高，各界看好他順利連任；陳學聖則是挑戰「不可能的任務」，寄望喚回桃園長期以來藍大於綠的基本盤，以及民進黨的中央執政包袱，若善用優勢，未嘗不能翻盤。

鄭貼近民意 陳召喚藍軍

升格後的首屆桃園市長選舉，由國民黨吳志揚對上鄭文燦，吳挾現任縣長優勢，選前一片看好，未料受國民黨中央執政不力影響，加上台北市長選舉柯文哲猛攻對手連勝文是官三代，政治世家出身的吳志揚也遭波及，鄭文燦最終以不到三萬票險勝，跌破各界眼鏡。

鄭文燦就任三年多來，每天行程就像跑馬拉松，不少市議員、里長都感嘆說，鄭文燦一年走訪基層的次數，比以往首長四年還多。

鄭文燦記憶力奇佳，可以準確叫出見過面的地方仕紳名字，加上身段柔軟，施政滿意度幾乎都衝到八成。他的決策快又能貼近民意，也是支持度居高不下的原因，以青年租屋租金補貼為例，桃園市住宅處早在前一年就做好規劃也編列預算，但各界反映補助金額太少後，他立刻將補助金額提高一倍，體貼租屋青年的經濟困境。

陳學聖被視為國民黨改革派，常上談話性節目、具有全國性知名度，提名至今兩個月來積極整合地方勢力，希望發揮母雞帶小雞作用，在最後六個月如何喚起傳統藍軍支持者的熱情、搶攻年輕族群選票，將是他的成敗關鍵。

目前各項民調，鄭文燦的支持度都大贏對手超過廿個百分點，但藍營人士認為，民進黨中央執政未見成績，猶如四年前國民黨的翻版，當年馬政府被罵到臭頭，使藍營地方版圖大縮水，如今綠營地方政府也身受其累，這些都是鄭文燦連任的隱憂。