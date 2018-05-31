六都選情初探》新北 藍綠拉鋸 侯人脈綿密 蘇爆發力強

2018-05-31

記者賴筱桐／特稿

接近四百萬人口的新北市，是全國最大票倉，也是六都唯一由國民黨執政的縣市，藍、綠都有「輸不起」的壓力。民進黨派出老將蘇貞昌回鍋再戰，國民黨由前新北市副市長侯友宜首度參選，依各方民調及目前態勢，侯友宜的「看好度」暫居領先，但蘇貞昌口才便給，再加上民進黨擅打選戰，雙方差距正逐漸縮小，競爭激烈。

「朱規侯隨」難逃檢視

侯友宜早年在警界屢破大案，知名度高，擔任副市長七年多來，對市政工作熟稔、與地方人士互動頻繁，建立綿密的人脈網絡。刑警出身的他，與選民相處稱兄道弟，拉近與民眾距離，加上新北市政府行政體系奧援，雖然首度參選，但展現「拚贏」的強烈自信及企圖心。

蘇貞昌是美麗島事件的辯護律師，踏入政壇已近四十年，自稱「電火球」的他，憑著招牌笑容搭上「衝衝衝」的簡潔有力口號，塑造親民、魄力的形象。蘇貞昌雖然後來更上層樓往中央政壇發展，但他在新北基層仍持續深耕，蘇系的多位子弟兵也已是新北政壇要角，加上民進黨傾力輔選，蘊積爆發能量。

目前侯友宜尚未提出讓人耳目一新的政見牛肉，外界認為他難以跳脫新北市長朱立倫的政治框架，「朱規侯隨」缺乏新意。

連結年輕選民 蘇要加把勁

蘇貞昌主攻昔日的政績牌，但畢竟都是陳年舊事，中年選民覺得毫無新意，年輕選民無感又陌生；此外，七十一歲的年紀及「毀神明前諾言參選」也屢被做文章，再加上民進黨中央執政的包袱、台北市長參選人姚文智被認為「不夠強」、不利雙北聯合作戰等外在因素，讓老將戰得格外艱辛。

依目前態勢，侯友宜雖然略占上風，但蘇貞昌緊抓市政議題窮追猛打，侯友宜很難迴避辯論挑戰，雙北藍綠基本盤都在四成左右，誰能爭取較多中間選民支持，將是贏的關鍵。