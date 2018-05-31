六都選情初探》北市 三方會戰 丁、姚夾擊 柯寄望中間選民

2018-05-31

記者郭安家／特稿

台北市選情呈現三足鼎立態勢，民進黨支持者在「白綠分手」後如何抉擇，將影響後續選情變化。現任市長柯文哲面臨丁守中和姚文智的兩大黨夾擊，也預告這場選戰將會非常精采。

藍軍未歸隊 丁拚新意

如以傳統藍綠板塊論，國民黨丁守中至少有三年多前連勝文參選時的四十％基本盤、六十萬票，如此一來 ，幾乎宣告柯文哲出局。不過，丁近一個月批評柯「挺台獨的蔡英文」、民進黨打假球，攻防一個月結果，民調呈現柯文哲、丁守中卅％支持度膠著，顯示藍營基本盤尚未穩定歸隊。

國民黨內充滿北市要贏的氣氛，但丁守中如無法於傳統藍營論述外另闢戰場，恐難走出困境。近日頻訴諸中間選民支持，自嘲國民黨無黨產支持他的選舉，也大方表示競選總幹事不找蔣萬安，要走自己的路，努力給予選民新意。

主攻年輕選票的柯文哲面對藍綠夾擊，親柯幕僚坦言，已將選民結構粗略劃分為四十歲上、下兩大區塊，如以二○一四年七成投票率粗估，四十歲以下有四十九萬票、以上有一○三萬票；二○一四年「白加綠」，柯獲得四十歲以下六成多支持，可斬獲卅萬票；但如要贏國民黨的六十萬票基本盤，四十歲以下得攻下七成支持度，四十歲以上選民得保住三成。

藍綠中求生 柯祭三招

為達成上述目標，與民進黨分手後，柯文哲只能持續裂解藍綠，擴大中間選民，目前已祭三張牌，即「尊崇小英」、「年輕人不滿民進黨中央執政」、「兩岸一家親」；未來恐怕會再打「藍綠夾殺告急牌」，催化年輕人出門投票。針對四十歲以上選民，柯則加深民眾不滿政黨政治的氛圍，並形塑自己的跨黨派形象。

觀望選民多 對姚有利

民進黨姚文智近日穿「Taiwan Taipei」Ｔ恤、談「台灣價值」，期盼綠營支持者歸隊，強打松山機場遷建、大巨蛋議題拉攏中間選民支持；雖然深綠歸隊，但地方選戰打「台灣價值」效果恐怕有限。對姚仍有利的是，選民觀望居多、並未棄保，未來仍需打出有別傳統論述的綠色新主張，才能兼顧基本盤並拓展票源。