六都選情初探》國民黨：雙北穩定 攻克台中 勝選指標

2018-05-31

〔記者林良昇／台北報導〕二○一八縣市長選舉，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等「六都」被視為重中之重的戰區，國、民兩黨六都選將已就定位，藍營輔選人士昨指出，國民黨雙北選情相對穩定，台中市是藍營勝選指標，桃市、南市、高市雖弱勢，但若能激起火花，選戰還有得打。

北市三足鼎立 視為大利多

民進黨昨徵召立委姚文智參選台北市長，與尋求連任的台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中三足鼎立，藍營視為利多，看好北市選情，加上目前由藍營執政的新北市，新北市長參選人侯友宜民調穩定領先，讓藍營輔選人士皆認為雙北選情相對穩定。

國民黨喊出決戰中台灣，把台中市視為勝選指標，內部也認為選情是五五波。藍營輔選人士說，台中市長林佳龍在花博舉辦上有許多爭議，加上空污議題一直無法解決，與鄰近的彰化縣、南投縣能有共同的選戰議題操作，相互拉抬，都是藍營的突破口。

桃園綠化嚴重 翻盤難度高

桃園市雖長年藍大於綠，但藍營輔選人士坦言，桃園市長鄭文燦拔樁功力太強，短短三年多，桃園「綠化」嚴重，與本來藍營就處弱勢的台南市、高雄市一樣是艱困選區，翻盤難度高。不過，國民黨高雄市長參選人韓國瑜點子多，論述強，若能激起火花，會有外擴效益，並非鐵板一塊。

國民黨組發會主委李哲華昨被問到台北市長選情時表示，各媒體都有對台北市的選情做民調，與國民黨內部做的民調，是一樣的趨勢方向，黨中央、台北市黨部和丁守中都抱持戰戰兢兢的態度面對年底選戰，沒有樂觀或保證一定勝選，事在人為。

李哲華也批評，民進黨雖然要徵召姚文智，但又放任黨員去幫忙柯文哲，形同埋暗樁，維持「白綠合作」，看得出來民進黨和柯文哲還是眉來眼去，身兼民進黨主席的總統蔡英文和柯仍有默契，市民應該看清楚，對「投機政客」、「愛情騙子」抱持希望，有損台北市民權益。

至於外傳有國民黨議員與柯文哲私下合作，李哲華說，國民黨有規定，現任議員雖免經初選就可提名，但一定要與市長候選人高強度聯合競選，如違反規定就撤銷提名，黨中央會強力落實。