今正式提名 姚：團結讓支持者回流

2018-05-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今將通過徵召立委姚文智參選下屆台北市長，與無黨籍現任市長柯文哲、國民黨台北市長參選人丁守中競逐首都市長之位。據了解，選對會共同召集人陳明文等核心幹部昨首次邀姚文智討論選戰。

選對會昨首邀姚討論選戰

姚文智昨受訪坦言，民進黨過去對於是否禮讓柯文哲討論非常久，讓部分綠營支持者舉棋不定，北市選戰須突破的第一步，就是讓綠營支持者「回流」。

民進黨五月決定台北市長自提人選，選對會前天建議徵召姚文智，中執會今通過後即完成提名程序。然而近日有媒體民調顯示，丁守中鞏固七成泛藍支持，姚文智獲五成泛綠支持，仍有三成泛綠票源轉向柯。

核心人士坦言，民進黨還未正式提名，就不斷有「棄保」、「民進黨選假的」等傳言，部分綠營支持者確實還在觀望，但他強調「政黨不可能提假的」，民進黨完成台北市長提名程序後，首先得團結綠營支持者。

核心人士說，只要讓民眾感受民進黨和姚文智有決心，綠營支持者一定會慢慢歸隊，民進黨在台北市有廿七個議員參選人，還有許多里長，這些都是姚的基本盤。

姚文智表示，希望透過合作造勢，營造團結，讓支持者回流。他明天將拜訪北市議會民進黨團，週五再拜會民進黨台北市黨部。

姚文智說，三足鼎立的選舉變化萬千，昨他與選對會針對組織架構、後續安排選舉造勢、與其他各縣市聯合造勢做初步意見交換。此外，在七月十五日黨代表大會，將安排所有黨內縣市長提名人舉辦共同造勢活動。

針對民進黨將徵召姚文智選台北市長，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，他很高興看到好人才出來，縣市長選舉一定是由每個縣市自己紮穩基礎，如果志同道合、有需要，一定會有相關合作。