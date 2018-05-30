分手民進黨 柯：離婚還可一起做生意

2018-05-30

〔記者郭安家、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨列席台北市議會市政總質詢備詢，民進黨議員顏若芳問柯「（與民進黨）分手後會不會變成恐怖情人？」柯回應不會，「夫妻離婚還可以一起做生意，我們應朝這方向努力」、「是你們（民進黨）不敢靠過來」。但被問及如連任失敗是否直攻二○二○總統大位？柯僅表示，選完那晚再說。

被問及與布吉納法索斷交，柯文哲對在野黨喊話，「至少我們要表態我們不是支持小英，我們是支持台灣的總統。」柯也說，有沒有與小國斷交，對台灣一點影響也沒有，應表現「I don’t care」的態度。民進黨市議員陳慈慧追問，是否覺得在野黨攻擊中央？柯文哲回應，不能期望在野黨支持執政黨。

選輸直攻總統？「選完那晚再說」

柯文哲下週將參加親民黨北市議員為主的「台北監督連線」活動，但新黨主席郁慕明也曾表示有條件支持柯；新黨議員陳彥伯質疑，柯爭取友好議員、拉攏小黨，但看不起新黨？柯求饒回說，「沒有啦！」強調他跟陳、新黨議員潘懷宗交情好。陳回酸，「可是你（柯）從來都沒有跟我們接觸啊！」

陳慈慧稍後問柯會不會與新黨合作？柯回應，沒和郁慕明說過話，「任何人找我們講話，我們都說Yes，但老實講，也沒什麼好合作的，大概也還好。」與新黨是一回事，但他認識陳、潘三年，可討論合作。