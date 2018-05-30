政黨捐贈 總統候選人限2500萬

2018-05-30

政治獻金法三讀 捐縣市長不得超過300萬 年底選舉適用

〔記者楊淳卉／台北報導〕為落實政黨公平競爭，規範選舉經費，立法院院會昨三讀通過「政治獻金法部分條文修正案」，政黨對其推薦的正副總統參選人捐贈政治獻金上限不得超過二五○○萬元、直轄市長、縣（市）長不得超過三百萬元；修正案也規定，未來政治獻金會計報告書全部內容須上網。這次修法自公布日施行，年底九合一選舉適用新法。

近三次總統大選 國民黨捐兩億起跳

根據監察院資料，最近三次的總統大選，國民黨捐贈該黨總統候選人都至少兩億元，民進黨等其他政黨望塵莫及。

立法院昨三讀通過「政治獻金法部分條文修正案」，增訂政黨對其推薦的正副總統參選人捐贈政治獻金上限不得超過二五○○萬元、直轄市長、縣（市）長不得超過三百萬元。政黨對其推薦的直轄市議員、縣（市）議員捐贈金額不得超過五十萬元，鄉（鎮、市）長及直轄市山地原住民區長不得超過卅萬元，村里長、鄉（鎮、市）民代表及直轄市山地原住民區民代表不得超過十萬元。若違反上述規定，按其捐贈金額處兩倍以下罰鍰。

目前監察院在網路上公布的政治獻金資訊，只有會計報告書的收支結算表，如想知道其他資訊，須前往監察院申請調閱；這次修法也強制公開個人與企業捐贈的明細。

個人與企業等捐贈明細 須上網公開

修正案規定，未來政治獻金會計報告書全部內容須上網；而會計報告書共有廿五項，包括平衡表、收支結算表、個人捐款明細、營利事業捐款明細與人民團體捐款明細等。條文明定，受理機關應在受理申報截止後六個月內，彙整會計報告書供人查閱，並應公開於電腦網路。

此外，任何人不得利用職務權力、僱傭關係，或其他生計上利害，媒介或妨害政治獻金的捐贈，違者可處二十萬元以上、一百二十萬元以下罰鍰。

本會期明天休會 6月臨會處理軍改

院會昨天結束後，立法院長蘇嘉全表示，本會期總共通過九十七項議案，包括法律案七十三案、預算案十七案、行使同意權兩案、其他議案五案。行政院長賴清德也赴立法院向立委致意。

立法院本會期將在五月三十一日結束，當晚蔡英文總統在台北賓館宴請民進黨立委。民進黨團並已決定，於六月十一日召開為期一個月的臨時會，處理軍人年改案、空污法修正草案、公司法修正草案等法案。