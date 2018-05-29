嚴審中國官員來台 邱垂正：是正當防衛

2018-05-29

〔記者蘇永耀、陳鈺馥／台北報導〕布吉納法索斷交後，蔡英文總統表示，對中國蠻橫作為「不會再忍讓」。外交部長吳釗燮昨在立法院外交委員會答詢時說，這是針對兩岸交流措施；陸委會副主委邱垂正說明，會加強對中國大陸各級政府人士來台申請的審查工作，這些是基於「正當防衛」的必要措施。

吳釗燮及邱垂正昨赴外交委員會，報告「單月丟失二邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」。

民進黨立委羅致政先問邱垂正，如果中國惡意以對，我方還要熱臉貼冷屁股嗎？邱垂正答覆，會有必要的自我防衛措施。羅致政接著問吳釗燮，政府有無反守為攻作為？吳釗燮表示，我們與美國有很大進展，歐洲國家也是往上提升，以世界衛生大會為例，這次有最多國家給我們最大支持。

對一般中客、中生 維持既有審查機制

羅致政追問，在爭取新邦交國方面，我方還是完全不做嗎？吳釗燮表示，已說不會進行金錢外交。羅則不以為然說，明白說不挖對方的邦交國，戰略上沒有人這樣做；吳答覆，這樣做要承擔外交後果。

民進黨立委黃偉哲詢問，如有其他國家希望與台灣建交呢？吳釗燮則修正說，會重新檢視我們的空間。

邱垂正表示，基於正當防衛的必要措施，陸委會將針對中國大陸各級政府人士與相關人員來台，提高審查強度，但對於一般陸客、陸生、商務人士或專業團體等，都維持既有的審查機制沒改變。

吳志中︰台灣撐住 其他民主國就能撐住

此外，台灣民主基金會舉行「捍衛民主：對抗威權之侵蝕」會議，外交部次長吳志中在會議中表示，中國威權勢力不斷對民主發動攻勢，台灣地位非常重要，若台灣撐住，其他民主國家就能撐住，若台灣倒了，民主國家將面臨危險。他強調：「我很驕傲我是台灣人，我生活在自由的國家。」