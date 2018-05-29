焦點評論》開除「球籍」

2018-05-29

記者鄒景雯／特稿

一九五六年，毛澤東在中共八大預備會議上發過一段豪語。他說：中國是有六億人口的國家，資源那麼豐富，過去人家看不起，是因為沒有貢獻，假如再有五十年、六十年，就應該趕過美國，如果還不能，像個什麼樣子？那就要從地球上開除你「球籍」。

這話，距今已經超過六十年，中國在許多方面並未能超越美國，至少習近平自己說要「兩個一百年」，也就是二○四九年鑄造中國夢；然而有關中國在地球上的球籍問題，鮮有中國共產黨徒再作檢討，倒是頻頻見到這個自認優越性的威權政體，處心積慮想要開除台灣的「球籍」。

球籍這種笑話，現代用語或可稱為「國際存在」，其位階比「主權地位」寬鬆多了，但是中國對台灣連這點都不放過。這從近來中國有計畫地奪取我邦交國不打緊，甚至要求國際飯店、各國航空公司都要將台灣降格為中國台灣，可以得到充分驗證。因此，稱台灣今天所面臨的國際生存封殺危機，已遠高於一九七一年退出聯合國當時，恐怕並不為過。

在這種情況下，台灣要如何力求存在，確保世界公民的身分證，反制被開除地球球籍？那就是對國際做出貢獻。聯合國鼓勵已開發國家以GNP的○．七％進行國際援外，二○一六年台灣的援外金額僅佔○．○六％，連十分之一都不到；而台灣從一九五○到一九八○年接受已開發國家的援助，大約是二十四億美元，這並不包括美國對台的軍援在內，從這個角度看，蔡總統決定將原本要給布吉納法索的一百萬美元，轉作對世界衛生組織（WHO）捐款，以協助非洲伊波拉病毒疫情的控制，是杯水車薪，但更有意義的事情。

事實上，台灣對聯合國組織WHO表達援助，具有多重的戰略目標。二○一五年，台美成立了「全球訓練合作框架（GCTF）」，向東南亞各國分享台灣在國際疫病防治、反恐、婦女培力等經驗，曾經宣傳我國在二○一三年援助西非伊波拉疫情的貢獻；今年三月舉辦的「腸病毒檢驗國際研討會」，則是台美GCTF第五度就公衛議題合作，有紐、澳、印尼、馬、泰、星、越、巴基斯坦、斯里蘭卡等十四國與會；而人道救援是美國太平洋司令部的重要任務，我國的NGO也是合作網絡。所以從國際醫療援助這個途徑出發，可以與台美關係、新南向政策連結，其外交效益，不是對單一邦交國援贈可以比擬的。

台灣，被外來的陸權國家統治數十年，又被國際長期封鎖，導致許多人遺忘了做為一個海洋國家子民的DNA，如果基本的國際觀不能成為現代公民的普遍常識，那麼中國要把台灣開除「球籍」，將會不費吹灰之力。