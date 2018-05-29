王毅放話挖史瓦帝尼 吳釗燮︰史國不屑

2018-05-29

國民黨立委譏「斷交部」 吳︰說中國打壓 就要被你們指責嗎？

〔記者蘇永耀／台北報導〕布吉納法索上週斷交，台灣在非洲邦交國僅剩史瓦帝尼，中國外長王毅表示，「非洲只有一個國家還沒有和中國建交」，形同向史國喊話。外交部長吳釗燮昨在立法院說，史國大使有明白告訴台灣，「他們非常不屑王毅的說法」。

中國國際封鎖力道升高，台灣一個月內連丟兩邦交國，包括外交部、陸委會、國安局、僑委會等官員昨赴立法院外交委員會報告因應之道。

國安局︰防範中共進一步攻堅

對於現有十八個邦交國，國安局在報告中提醒，未來應增強國安防衛機制，提升情資掌蒐能力與外交預警機制能量，防範中共進一步攻堅。國安局並說，對於友邦應彰顯我在醫療、農漁業等各領域優勢，展現誠意以及實踐雙方合作計畫的能力。

史王六月將來訪 凸顯邦交深厚

吳釗燮指出，中國預定九月在北京舉行「中非合作論壇」峰會，公開喊話希望所有非洲國家都出現在中非合作的「全家福照片」中，野心昭然若揭。然而，史王恩史瓦帝三世六月就會來台灣訪問，並參加兒子在台灣的畢業典禮，凸顯台史兩國邦交深厚。

被外媒點名另一個邦交不穩的海地，總統摩依士昨抵台進行國是訪問，吳釗燮說，這是摩依士就任後首度來台國是訪問，希望藉此能與台灣政府高層有更密切交流，建立更密切關係。

國民黨立委馬文君質詢時表示，外交部稱邦交沒問題，預算與政策在野黨也都支持，但仍失去邦交國，外交部已成「斷交部」。

吳釗燮激動回應，在中國壓力下，台灣在國際戰場已殺得血淋淋，很多同仁充滿傷痕回台灣，卻還被國內人士指責，「委員，請同情一下我們外交同仁。」

馬文君表示，中國打壓早就開始，馬政府八年都沒發生這樣的狀況；吳釗燮提高音量回應：「我們說中國打壓就要被你們指責是不是？為什麼我們說中國打壓就要被你們指責？」馬也拉高分貝說，她沒指責過外交部同仁。

布吉納法索廿四日傍晚斷交，在野方面批評蔡總統當天下午在網路直播推銷荔枝，總統府發言人黃重諺說，關心農民和維護國家主權都是總統的工作，將兩件事混淆是不負責任的政治操弄。

黃重諺也說，總統宣布捐款一百萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒，被扣上所謂「門票說」、「金錢外交」，這是缺乏醫療衛生常識、對國際事務沒有概念，且沒有人道精神的偏見。