反潛直升機汰換 我擬向美採購MH-60R

2018-05-29

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍500MD輕型反潛直升機自一九七七年接裝迄今，服役已超過四十年，軍方高層官員表示，500MD目前是濟陽級軍艦專屬艦載反潛直升機，海軍已規劃，在籌獲新一代飛彈巡防艦取代濟陽級軍艦的同時，就要同步汰除500MD，並籌獲新式反潛直升機。

服役逾40年 500MD將汰除

據指出，美國政府過去曾詢問我國，是否有意採購八至十架MH-60R反潛直升機，以取代現役老舊的500MD，但因當年開價過高，被我方婉拒。相關人士說，美方今年多次致函我方，表明有降價及議價空間，也將讓這項軍購案有起死回生的空間。

至於新一代飛彈巡防艦的建造計畫何時完成？軍方官員表示，海軍預計先建造一艘原型艦，在原型各項作戰測試獲得海軍認可後，再分批進行量產，建造數量估計可達十五艘，完成時程有可能在二○二五年左右。

我國海軍目前擁有500MD及S-70C（M）兩款反潛直升機。MH-60R和S-70C其實是「姊妹機」，我國在向美採購S-70C時，是以「商購」方式取得，若此次能採購MH-60R，則是以軍售方式採購。

MH-60R目前仍是美國海軍艦隊的主要艦載反潛直升機，但美國海軍也由MH-60R擔綱反艦任務的一部分，雖然無法發射大型反艦飛彈，但仍有一定破壞力。

MH-60R引擎馬力比S-70C強，不僅滯空時間更久，可搭載的武裝也更多，選擇更多元。