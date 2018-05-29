議員提案 設台灣國防評估委員會

2018-05-29

因應中國封鎖 友台議案一波接一波

〔記者蘇永耀／綜合報導〕面對中國加大力道在國際空間封鎖台灣，美國國會部門友台議案也是一波接著一波，以平衡台海情勢。美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）在本月初提出「台灣國防評估委員會法」，要求法案生效九十天內，美國國防部長應設立「台灣國防評估委員會」，全面評估台灣國防力量，並提供建議以改善台灣國防能力。

全面評估、改善台灣國防力量

美國先前通過「台灣旅行法」，全面放寬雙方高層往來，台美關係日漸增溫。美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納在廿四日與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基，共同提出「二○一八台灣國際參與法案」，強力支持台灣全面參與國際組織。

貝肯在本月七日則提出「台灣國防評估委員會法」（HR 5680）。法案指出，美國承諾依據「台灣關係法」與「六項保證」，美台攜手加強台灣的自我防衛能力。該法認為美國政府應加強與台灣的長期合作與夥伴關係，依循台灣的需要，定期轉讓必要的國防物品與服務，以便台灣能有效維持自我防衛能力。

同時，美國也應依據二○一七財政年度國防授權法規定，持續與台灣舉行雙邊軍事演習，鼓勵高階軍官與官員交流，增進美台軍事關係；同時也應定期提供諮詢與建議，改善台灣國防。

要求美防長向我防長提交建議

法案要求美國國防部長在法案生效九十天內，應成立「台灣國防評估委員會」，針對台灣戰略規劃與資源管理、人員管理與資源發展、聯合作戰能力計畫、軍事準備情況、技術研發、國防物品採購與物流等全面評估。

法案並要求美國國防部長必須在委員會成立一年內，向台灣國防部長與國會國防委員會提交建議報告。

貝肯的這項提案與剛在美國眾議院院會通過的二○一九財政年度國防授權法第一二四三條規定雷同。該條規定要求，美國國防部長應與相對應台灣部門協商，全面評估台灣軍力，特別是後備軍力，以提高台灣自我防衛能力。

外交部長吳釗燮昨在立法院外交委員會說，美國國會再一次推動友台法案，顯示美國會堅強支持台灣的力量，台灣政府與人民高度感謝；接下來如要具體推動台美之間合作項目，會與美國政府磋商，確保國防合作能進一步推動，以及區域的和平穩定。