賴揆拍板 基層員警加薪

2018-05-29

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德昨天傍晚邀集行政官員、立委討論「警察人員人事條例第二十二條附表修正草案」，決定將警正四階（兩線一星）以下人員之最高年功俸俸額從原先的五百俸點提升至五二五俸點，以及將警正三階（兩線二星）之俸額再加至五五○俸點，每月約可加薪一三七○元，第一年約有兩萬八千人受惠。賴揆盼立院朝野黨團支持此案於今天院會三讀通過，就可在六月十五日警察節前，送給基層警消最溫暖的警察節禮物。

首年兩萬八千人受惠

賴揆邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、主計長朱澤民、人事總處人事長施能傑及考試院銓敘部長周弘憲，以及立院民進黨團總召柯建銘、立委段宜康、李俊俋等人討論警察加薪案，同意上週五立院司法及法制委員會對「警察人員人事條例修正草案」的朝野協商結論，並希望立院院會今能完成三讀。

盼今立院能三讀通過

柯建銘昨晚受訪指出，上週朝野協商原則上大家都同意，但時代力量黨團尚未簽字，今天會尋求時力支持；因本會期月底就結束，臨時會六月十一日才開始，因此希望朝野各黨派能夠合作，共同維護警消權益，讓此案今天三讀通過，在六月十五日警察節前送給警察一份禮物。

為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，賴揆昨在會議中拍板通過支持與政院版相同的段宜康版「警察人員人事條例修正草案」，將基層警消人員最高年功俸額提高一級，由現行的五百元調升至五二五元，除了現職人員每月所得可增加一三七○元，退休後的所得每月也會增加約一千六百元。

行政院表示，第一年立即受惠的有兩萬八二四二人，隨後將逐年增加，預估將會有六萬六千名警消人員因此受惠。

除將警正四階以下人員的俸點調升外，為有利領導統御並提振警官士氣，亦將警正三階之年功俸調升至五五○俸點，與兩線一星以下員警的五二五俸點做出區隔，約有八一一九位警官可獲調薪。