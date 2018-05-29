「白綠溝通」橋樑 陳景峻不辭副市長

2018-05-29

〔記者沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕「柯綠分手」後，民進黨籍市府副秘書長李文英閃辭，副市長陳景峻也表態請辭，但市長柯文哲連日喊話要他繼續扮演「白綠溝通」角色。陳景峻昨請假未到議會備詢，但以書面聲明表示，「繼續秉持服務市民、推動市政為己任」，選擇留下。

民進黨將提名人選參選台北市長，目前在柯市府服務的民進黨員是否有違反黨紀問題？民進黨發言人鄭運鵬昨表示，選對會認為，柯延攬民進黨優秀同志進入市府，雖然民進黨徵召人選參選市長，但在台北市府服務的黨員，還是要積極服務市民，如果沒有發生違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。

據了解，陳景峻原本擔心黨中央與綠營基層對他留任柯市府會有意見，但選對會的說法，讓他釋懷。

陳景峻昨起請假兩天，柯強調，陳在北市府做得很高興，但為了政黨政治，大家開始逼他，難道北市府具民進黨籍的機要、政務官，也要全部退出嗎？陳本來就是白綠協調者，現階段陳很累、應先休息兩天再說。

下午議會市政總質詢時，議員秦慧珠直言陳景峻若要留下，就不應請假，這樣不尊重議會；柯則不斷說，真的應該讓他休息一下。

稍後陳景峻透過辦公室發出書面聲明表示，「我選擇留下，讓白綠合作繼續。」他強調，自己在市府的每一天，都是在實踐民進黨的政治理念「清廉勤政愛鄉土」，雖然民進黨基於政黨政治的考量自提參選人，但他仍然認為唯有「白綠合作」、共組「執政聯盟」才是對台灣最好的選擇，經思考後他選擇留下，這才是責任的承擔。