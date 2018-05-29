追徵黨產 下波鎖定大孝大樓

2018-05-29

國民黨二度轉手獲利逾10億 黨產會將召開聽證會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會現正鎖定兩棟價值不菲，已被國民黨轉賣的大孝大樓、舊中央黨部「雙塔」進行追徵，黨產會下一階段將針對大孝大樓召開聽證會，釐清國民黨如何透過民眾服務社當白手套，取得原為新隆國宅大孝大樓後，再以十四．五億元轉售財團，讓國產淪為台北市最大都更案俎上肉。

舊中央黨部也一併追討

黨產會調查發現，位於愛國東路旁、中正紀念堂大孝門正對面的大孝大樓（已被拆除），原為台北市政府興建的新隆國宅，國民黨在一九八五年借民眾服務社之名投標買下，離奇的是，一個非營利團體居然能拿出四．三四億元購買整棟不動產。

「國宅處蓋出一棟商業大樓！」黨產會表示，大孝大樓案光怪陸離，建築內部空間是無隔間商辦，與一般國宅格局不同，當年投標只限政府機關與非營利團體來買整棟，只有一家民眾服務社非營利團體投標，一九九四年直接將產權移轉給國民黨。

黨產會發言人施錦芳質疑，社團非自然人怎能購買國宅，難道沒有違反「國宅條例」，民眾服務社很明顯是國民黨的附隨組織，當起白手套「借名」投標，再將產權免費移轉到國民黨名下，還當起包租公，將大孝大樓出租給衛生署當辦公室。

據調查，國民黨在二○○三年先以十三億元，「左手賣右手」賣給黨營事業光華投資；隔年，光華再以十四．五億元，轉賣給美商瑞昇第一不動產公司，國民黨二度轉手獲利逾十億元。

黨產會查出，大孝大樓為「國產淪黨產、黨產變私產」典型案例，與「佔借租買賣」過程涉及「違法違約」的舊中央黨部大樓，有異曲同工之妙。

施錦芳表示，黨產會下一階段將舉行大孝大樓案聽證會，目前正調閱契約及檔案文件彙整，由於該案取得及出售者皆為國民黨，未來將對國民黨進行追徵。