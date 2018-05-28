百里侯選戰》國民黨客家庄內訌 台南市還有得喬

2018-05-28

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底縣市長選舉，國民黨力圖在二十二席縣市長中奪取過半席次，以地方包圍中央，但各縣市仍有泛藍陣營鬧分裂的隱憂，其中，唯一尚未提名的新竹縣，和已提名卻近期又起風波的苗栗縣，情勢最為詭譎，讓長年是「泛藍堡壘」的客家庄根基動搖，國民黨中央如坐針氈。

「泛藍堡壘」根基搖 黨如坐針氈

不僅客家庄有整合難題，國民黨在台南市已提名前立委高思博，但不排除與前台南市警察局長陳子敬進行泛藍整合，但由於陳並非黨員，黨內輔選人士說「球不在國民黨身上」，必須雙方都同意才可能整合，不能勉強。

至於嘉義市議長蕭淑麗挑戰獲國民黨提名的前市長黃敏惠，輔選人士表示，黃擔任兩屆嘉義市長，兩次蕭都不支持黃，蕭唯一支持國民黨的候選人是在上次市長選舉，但國民黨輸了，這次蕭脫黨參選，算是回到原本嘉市的盤面，影響不大。

竹縣人選難定 苗栗再起波瀾

不過，國民黨早已確定提名的苗栗縣近期禍起蕭牆，前苗栗縣長劉政鴻放話不排除參選下屆苗栗縣長。黨內人士指出，苗栗縣仍脫離不了派系政治，已獲提名的縣長徐耀昌是黃派，劉政鴻則是劉派，本就屬不同派系，兩位前後任縣長又因為縣庫問題槓上，早有疙瘩，在黨中央確定支持徐耀昌連任時，劉政鴻就曾提出反對；近期兩位前後任縣長爭端又浮上檯面。

黨中央緊急作危機處理，在國民黨副主席兼黨秘書長曾永權等人見證下，徐耀昌二十五日在縣黨部輔選會報中向劉政鴻口頭道歉，還尊稱劉為「老大哥」，但此舉對化解分裂危機的效果，尚待驗證。

黨內人士分析，劉政鴻要求徐耀昌對於縣府財政問題澄清說明，還他公道，徐已經做到了，姿態也放很低，給劉敬重，劉也暫時未作出強烈回應，他認為苗栗應不至於分裂。

至於新竹縣長提名部分，經三次協調未果，黨中央已決定不再協調，由地方整合出結果，據了解，黨中央已交由現任縣長邱鏡淳、縣議長張鎮榮協調；組發會主委李哲華昨表示，黨中央尊重地方協調結果，希望藍營不要分裂，以勝選為最大考量。

力圖出線的立委林為洲、副議長陳見賢、副縣長楊文科三強相爭不下，黨內人士分析，若依全民調，知名度高的林為洲最有贏面，但也有黨內人士指出：「黨中央沒有料到民調最高的人，在地方人緣那麼差！」竹縣是難局，藍營分裂機率不低，希望各方各退一步。