2018-05-28

〔記者何玉華／新北報導〕在爭取年輕選票方面，國民黨新北市長參選人侯友宜從投入選戰開始，就積極透過臉書粉絲團、IG等年輕族群常用的網路新媒體爭取曝光，他透過感性、親民的文字，拉近與網友的距離。

侯友宜的臉書在前年六月底成立，臉友至今已超過廿四萬人，他在去年底成立的IG（Instagram）也有三千多名粉絲。侯友宜的網路社群使用時間雖然不長，但人氣不斷看漲，這與他積極與網友互動有關。例如幾天前，有臉友留言邀請侯友宜參加兒子的婚禮，侯不但親自到場祝福，還在現場拿自拍棒與賓客大合照，表示要放上IG讓大家追蹤，親民的小動作卻大大的拉攏人心。

侯友宜陣營的幕僚群也相當年輕，多數是廿多歲、卅歲左右，擅用感性的文字分享侯友宜的日常生活大小事。

侯友宜的競選團隊中，年輕幕僚扮演重要角色，甚至參與決策會議。侯友宜說，他以前在警界服務就充分授權給年輕警察，現在帶著年輕朋友打拚、為各縣市年輕的縣市議員參選人站台輔選，營造為年輕人創造機會的形象。

侯友宜競選辦公室主任謝政達表示，未來會持續推出讓年輕人有感的政策；侯友宜比蘇貞昌年輕十歲，加上「國民英雄」形象深植人心，年輕族群對侯有好感度，在各種民調分析都呈現這個趨勢。

國民黨新北市黨部主委李乾龍也說，將透過時下最夯的手機直播拉抬侯友宜和議員參選人，積極鞏固年輕票源。