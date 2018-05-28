2018-05-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌選戰團隊逐漸成形，競選辦公室即將開始運作。團隊中不乏許多有社運經驗的七、八年級生，如曾待過學運團體「島國前進」的黃韋鈞、曾任跨校學生組織「學權小組」評鑑召集人的黃怡安，從策略擬定、活動籌備到文宣製作都由年輕幕僚包辦，希望搶攻年輕選票。

為了讓政策走向更靈活、政策論述也能讓年輕人理解，蘇貞昌競選總部找來七、八年級生擔任政策部門副主任，包括擔任過行政院副院長林錫耀秘書的前台大研究生協會副會長黃怡安，以及擁有社運背景，曾在地方政府擔任幕僚的鄭維鈞。

蘇貞昌團隊的文宣活動部主任翁世豪年紀輕輕，就曾在總統大選期間，擔任民進黨上百場造勢活動的總監。競選團隊發言人黃韋鈞則是八年級生，曾為島國前進成員。

在新媒體影像和文宣部分，則是由蘇貞昌的小女兒蘇巧純，和大女兒蘇巧慧的先生、知名紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思負責。

這次蘇貞昌的競選總部架構分為文宣群與組織群，文宣群的召集人吳祥榮是黨內重要政策幕僚，這幾年也常常輸出蘇貞昌的政策經驗到各縣市，是許多地方政府施政的重要顧問。

此外，選戰團隊也延攬了多名曾任總統、行政院長文稿的寫手參與，包括行政院長辦公室主任的黃致達、總統府副秘書長劉建忻辦公室主任李懷仁，團隊也從總統府借將，找來總統府發言人黃重諺的秘書丁怡銘坐鎮新聞部。