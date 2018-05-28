《冷眼集》價值與信任

2018-05-28

記者邱燕玲／特稿

民進黨選對會今天就要提報出一個台北市長人選給黨主席蔡英文，待民進黨正式提名後，與柯文哲、丁守中的三方爭霸即將開打。即使外界不看好民進黨自提人選，但支持者仍然逼使民進黨推出人馬一戰，基層的魄力正來自於識破柯文哲的信仰與價值，以及對柯的不再信任。

民進黨宣告與柯分手後，柯並未如他所說的「神清氣爽」，「氣急敗壞」反而更能貼切形容柯Ｐ，不但在媒體上匿名放話，也對民進黨的不禮讓無法理解，甚至有錯誤解讀，至今仍不知原因出在哪。

柯文哲昨呼籲民進黨思考政治是否需要如此肅殺，認為副市長陳景峻被社會逼迫決定去留。事實上，這是政黨政治的必然，成為競爭的對手後，要留在哪一個陣營，本來就應做一個抉擇。

柯文哲昨也說「社會上用意識形態檢查自己同胞」，這種說法根本混淆視聽，把對他的檢驗說成思想檢查，未來選戰開打後，柯也可能把外界對他的檢驗說成是一種壓迫，卻不需要正面回應問題，算是柯Ｐ的「高招」。

民進黨支持者早早就放棄柯文哲，沒興趣逼問柯的「台灣價值」，只有急於尋求合作的民進黨高層才一直放在心上，要做球給他；但問題不只是柯的價值為何，柯長久以來的表現，民進黨支持者看在眼裡，早就認定他已非值得信任的人，也早就決定要靠自己推出人選打這場選戰。