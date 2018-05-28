丁否認與民進黨有默契打柯

2018-05-28

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨若提名立委姚文智選北市長，是否在幫國民黨？國民黨台北市長參選人丁守中昨回應，「我覺得沒有耶！」丁認為民進黨作為執政黨、有黨格，應推參選人，其基層也有強烈需求，相信民進黨民調不會只有八％、十幾％，很快會達基本盤。

丁守中質疑，台北市長柯文哲雖說不花錢、不輔選，但他掌握所有行政資源，整個市政府都變成柯的競選總部，整個市政府運用資源、各局處都在「幫市長拍電影」；所以自己團隊步步為營，絕對不敢過分樂觀，全力以赴。

至於是否和民進黨「共同默契」打柯文哲？丁守中則說，他與民進黨之間沒默契，只有與市民有一個默契，就是要讓台北市更進步、繁榮、宜居，讓市民安居樂業。

丁守中昨出席國民黨南港區黨部高麗菜義賣活動，與副主席郝龍斌、議員及參選人同台。郝受訪表示，藍營要團結，他始終相信民進黨在打假球，更何況柯文哲把「兩岸一家親」先收回、再放出，也不是一個值得大家信賴的政治人物。

另一方面，國民黨基隆市長參選人謝立功辦公室原發出採訪通知，前天要在基隆辦反深澳電廠造勢，並和北北基宜縣市長參選人丁守中、侯友宜、林姿妙合體同台，豈料臨時取消會師，僅謝一人唱獨角戲。丁對此表示，年輕人辦活動沒聯繫好，要給更多鼓勵啦！丁還說，與侯、謝會很快組成北北基聯盟。

丁守中競選團隊已由國民黨北市黨部前主委潘家森擔任總幹事，不過，丁仍被媒體問是否由黨中央協調立委蔣萬安任總幹事？丁回應，黨部負責輔選，選舉還是要靠自己的選戰團隊，會與黨中央充分協調溝通。