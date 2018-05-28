姚批柯「肅殺」說 誇大其辭

2018-05-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有關年底台北市長選舉的提名佈局，民進黨選對會今天將向黨主席蔡英文提出單一適當人選的建議，黨內人士透露，若無意外，最後將由立委姚文智獲得民進黨徵召，投入首都市長之戰。

至於民進黨籍的台北市副市長陳景峻近日有意求去，北市長柯文哲質疑「現在整個政治運作，開始用黨籍壓迫自己同志」、「一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？」姚文智昨受訪回嗆，柯文哲根本是誇大其辭，目前沒有人要求陳景峻辭職，「別忘了，柯曾對自己的助理測謊，到底誰比較肅殺？」

選對會今可望建議徵召姚

姚文智四年前與前副總統呂秀蓮、律師顧立雄、立委許添財辯論爭取台北市長提名，雖然民調勝出，但在第二階段民調輸給柯文哲。這次捲土重來，他上週六已與呂秀蓮舉行電視政見發表會。選對會今天會向蔡英文提出徵召姚文智的建議，提名名單會在三十日經民進黨中執會確認。

對於柯文哲的「肅殺」說，姚文智昨受訪時表示，目前沒人要求陳景峻辭職，柯有點誇大其辭，別忘了柯還曾對小助理測謊，「到底誰比較肅殺？」

姚也說，他這幾天沒有與選對會接觸，不過會尊重選對會的討論，他懷抱著信心，因為不管是政見發表會、辯論，或者市政的準備，他已經付出最多的心血。

媒體追問，國民黨副主席郝龍斌酸民進黨說可能先自推人選，最後又與柯文哲整合，姚文智表示，國民黨派一個連立委都選不上的人來選，回顧四年前民調，丁守中也沒有超過連勝文，那國民黨會不會有「換丁」的問題？