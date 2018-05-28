陳景峻兩度請辭 柯︰民進黨肅殺

2018-05-28

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕民進黨選對會今天擬針對台北市長選舉提出單一人選建議，外界關注民進黨籍台北市副市長陳景峻去留。台北市長柯文哲昨受訪批評，大家不但用意識形態檢查同胞，也開始用黨籍壓迫同志。陳景峻則沒有正面回應是否遭壓迫，僅坦言已口頭請辭兩次，柯不斷慰留，這兩天會做出決定。

柯昨表示，陳景峻請辭這件事情是台灣政治要反省的地方，陳很想做好市政，工作也做得很高興，但就為了民進黨要自提市長參選人，大家就開始逼他，「曾幾何時我們不僅在社會上用意識形態檢查同胞，現在整個政治運作，也開始用黨籍壓迫自己同志」。

柯不斷慰留 兩天內做出決定

媒體追問柯要怎麼留住陳？柯回說，民進黨要思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？「難道有民進黨籍都不能在北市府工作？」

陳景峻證實已口頭請辭兩次，獲柯慰留。對於柯指稱民進黨壓迫，另有部分聲音認為柯市府長期內鬥，才是讓陳萌生辭意的真正原因，包含陳今年當台北燈節救火隊，卻傳遭柯文哲心腹蔡壁如放冷箭；主導柯接受電台專訪，卻傳內部反彈聲浪高等。

陳景峻表示，他加入民進黨卅多年，未來選戰開打，他的角色尷尬，會混淆該扮演的角色。至於內部對立，陳則稱無所謂，一個團體有不同聲音是正常的，相信柯會做好整合。他最後說，由於身體不適，將請假兩天休養，會在這期間做出最後決定。

民進黨市議員阮昭雄表示，政黨政治有基本紀律，大家頂多私下講此事，完全沒有要逼陳景峻去職，且民進黨中執會週三才會確認提名人選，柯文哲說法太意識形態、泛政治化。市議員許淑華更直言，民進黨不會干涉任何黨員自主，柯的說詞，反而凸顯其心態有問題。

阮昭雄也認為，陳景峻與市府內部有些人不太合，陳的操作也不見得獲柯團隊認同。許淑華則說，「柯文哲要自己解決市府內鬥」，希望不要有顏色問題，令人誤解。