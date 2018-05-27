新北選戰》迎戰總統牌 侯：小蝦米對大鯨魚

2018-05-27

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天參加親子足球活動，對於對手蘇貞昌近日狂打「總統牌」拉抬聲勢，侯友宜表示「皮要繃緊一點」，他要更認真帶著年輕的「小蝦米」對抗總統「大鯨魚」。

蘇貞昌日前拜訪前總統李登輝，昨天二度與蔡英文總統同台，綠營以「總統級」高規格應戰，對侯友宜產生不小壓力。

侯友宜表示，兩位總統連續站出來，「小蝦米的團隊要對抗總統大鯨魚」，所以他要更認真打拚，「皮繃緊一點」，盡最大的能力，帶著年輕的小蝦米競選團隊，對抗總統大鯨魚團隊。他說，人家是總統級的路線，自己走的是市民凡夫俗子路線，「咱是小咖，是和市井小民在一起的路線！」

蘇貞昌前晚參加雲林同鄉會活動，氣氛熱絡，但向來把同鄉會當成「自己人」的侯友宜，卻缺席餐敘。侯解釋說，雲林同鄉會舉辦很多場餐敘，他常參加，彼此「熟得不得了」，因為有很多行程要跑，不管有沒有去參加，「我們都心連心，都會在一起！」

針對蘇貞昌陣營近來把主力放在組織戰布局，積極拉攏地方社團，侯友宜說，每個人的行程規劃各有自己的方向，他參加同鄉會和民間團體活動的行程也不少，大家各自努力。

關於蔡總統指「蘇貞昌如果當選，必有重大建設，必有好的產業」，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群質疑，市政建設本來就不分黨派，「豈能等到蘇貞昌當選才給？」現在就應該把建設經費撥給新北市政府，否則將淪為空頭支票。

賴冠群表示，國家及政府的資源是人民的，不是給哪個政黨、更不能只給哪個派系。他痛批，總統要幫自己政黨的候選人輔選，社會自有評斷，但是公然拿國家資源來威脅人民，難怪社運團體批評民進黨「倒退一百年」，真是最壞的民主教育。