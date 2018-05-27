新北選戰》若蘇當市長 蔡：新北必有大建設

2018-05-27

〔記者葉冠妤、翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文、民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天一起出席屏東縣同鄉會總會會員代表大會，蔡英文致詞時表示，這幾年聽很多人說新北市建設發展與市民預期有落差，相信若蘇當選市長，會讓新北耳目一新，中央與地方合力，新北一定有更大的建設與進展。

蔡英文表示，自己曾在新北市住過一段時間，參選過新北市長，也常到新北市走動，深知四百萬市民對地方發展有很大期待，但這幾年聽很多人談起，新北市固然有建設，但跟鄉親預期有落差。

蔡數度替蘇貞昌拉票，要屏東鄉親替蘇貞昌加油，她提起許多新北市民至今感念蘇擔任縣長時為台北縣打下很好基礎，她在二○一○年參選新北市長時，說的也都是蘇的政績，「所以這次我很有信心」，若蘇貞昌當選市長，新北市在中央、地方合力之下，一定有大進展、大建設及好的產業。

蘇貞昌在演講中也說到，「這場選戰真的不簡單」，盼屏東鄉親幫忙拉票，他會以過去紀錄與經驗做為未來的保證，讓新北做得更好。

蘇反批侯「違反行政中立的大鯨魚」

對於近來蘇貞昌頻打出總統牌，侯友宜稱自己是小蝦米對上大鯨魚，蘇貞昌表示，其實他的團隊老幹新枝都有，發言人才二十幾歲，還參加過太陽花學運，年齡多元，但理想相同，更反批侯友宜才是完完全全利用市政府資源，是違反行政中立的大鯨魚。

蘇貞昌昨天參加「新北市勞工與蘇貞昌有約」座談會時也強調，他最重視勞工權益，在縣長任內興建勞工活動中心、創設勞工大學和興建五股工商展覽中心，但朱立倫與侯友宜連議會要求比照公教人員為失業勞工編列「失業勞工子女教育補助金」都不願意，被議長蔣根煌痛批「藐視議會」。

新北市勞工局長許秀能對此解釋說，金額過於龐大，因此預算無法再擴增。