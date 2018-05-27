北市長之爭》柯開球秀 綠議員沒人到場

2018-05-27

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨昨舉辦台北市長參選人政見辯論會，面對綠營來勢洶洶，台北市長柯文哲昨天仍四處跑地方行程，對於姚、呂辯論無意多談，僅稱「這個沒什麼好評論，每個人按照自己喜歡的方式去努力就好。」

柯文哲昨上午出席在士林區天母舉辦的鄰舍盃法式滾球錦標賽開球儀式，除了民進黨立委吳思瑤外，綠營市議員都沒到場，反觀國民黨汪志冰、陳孋輝 ，無黨籍陳政忠等人都到場。

找不到總幹事？柯︰沒特別去找

對於國民黨市長參選人丁守中有意找立委蔣萬安擔任競選總幹事，恐吸走不少婦女票。柯文哲說，他不曉得，每個人一定都會尋找對他最有利的方式，所以做好自己的事情就好。媒體反虧柯，柯營總幹事至今仍找不到人？柯不服氣地表示，之前都沒有特別去找，因為本來的想法是要把選舉壓到最低。

柯文哲隨後說，把市政做好就好，競選連任的人也不需要做什麼廣告，「做得好、做得壞，都做了四年人家還不曉得嗎？」至於在台北市以外，是否和新竹縣民國黨的徐欣瑩、彰化縣無黨籍的黃文玲合作來拓展聲勢？柯文哲表示，這些人都是朋友，私交是有的，至於政治上要怎麼合作那是另一回事。

柯昨在活動現場，與時力提名的議員參選人黃郁芬互動相當多。但黃被問到是否與柯文哲合作時，仍持保留態度，稱因民進黨提名人選未定，會等到各陣營市長參選人都確定後，再視理念決定合作對象。