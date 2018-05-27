北市長之爭》呂姚較勁 政見交鋒拚出線

2018-05-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天舉辦「二○一八年台北市長參選人電視政見發表會」，爭取提名的立委姚文智、前副總統呂秀蓮發表政見主張。姚文智表示，台灣面臨了斷交等國際壓力，今年的選舉必定在中國影響下進行，台灣只有更團結、更清楚自己的都市定位、國家立場，才可能在選舉中深化民主。呂秀蓮則希望民進黨不要再散布失敗主義，「我們必須第一名」。

這場電視政見發表會昨在壹電視舉行，政見會分為申論、相互詰問與結論等三階段。

姚文智主張加速都更「第二胎國家養」

姚文智主張，台北應該要進行地殼改造運動。把台北縣市過去五十七萬戶舊公寓住宅趕快翻新，如此一來，台北市有十七兆元產值、新北市有二十兆元產值，未來就業機會、都市發展，都可以脫胎換骨。

姚文智也認為，松山機場應該要跟桃園機場合併，未來要變成大中央公園，成為綠地銀行，公有地絕不投資做為其他企業或者建商獵地的位置。

針對少子化問題，姚文智主張「第二胎國家養」，過去所有補貼、生育津貼外，第二胎子女每個月應該一萬元，才能真正解決少子化。

姚文智在結論時指出，很多人把「台灣價值」當作意識形態，但價值會產生信念，進而產生決策，以最近台北市政府準備在路燈上加人臉辨識系統為例，如果這時價值的選擇是人權、平等、隱私保障，那就不應做這樣的選擇。

呂秀蓮盼民進黨別再散布失敗主義

呂秀蓮則表示，四年前柯文哲迷幻藥的效應，讓民進黨支持者瀰漫失敗主義，這次的辯論則奠下民進黨重回「民主進步黨」的身分，希望民進黨不要再散布失敗主義，「不要第三名、也不許有第二名，我們必須第一名」。她也暗批柯文哲說「台北市也不應該由一個充滿性別歧視與年齡歧視的人當市長。」

呂秀蓮也提到，二○一八年的地方選舉，決定二○二○年誰當家主政，二○二○年大選，決定二○二二年中國領導人習近平如何終局處理台灣問題，希望大家別把這次選舉只當做地方選舉。

選對會將於二十八日向黨主席提出建議名單。