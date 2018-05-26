傳下週向柯P請辭 陳景峻：心力交瘁

2018-05-26

〔記者黃建豪、蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨分手後，柯綠關係陷入僵局，民進黨籍台北市副市長陳景峻處境尷尬，陳景峻昨坦言想休息，稱中執會三十日完成提名作業後將完整說明，意指將請辭；柯文哲表示，會儘量慰留，如果慰留不成會很麻煩。

柯稱會慰留陳 否認清查綠底官員

陳景峻在北市府的處境艱困，今年一月台北燈節籌備期間，陳臨危授命全權負責，卻傳遭市政顧問蔡壁如放冷箭，陳曾對外放話「被倒打一耙」。今年五月，柯文哲接受陳景峻建議，到綠色和平電台為兩岸一家親道歉，也引起蔡派人馬、陳派人馬在市府群組中激辯。

陳景峻昨坦言，這段期間扮演這樣的角色，他好像有一點心力交瘁，想休息、沉澱一下，等中執會完成民進黨的提名作業後將完整說明；如果職辭，還是會幫柯文哲輔選。

隨後台北市議會總質詢，市議員許淑華爆料，北市府正實施「白色恐怖」，調查市府政務官與官股獨董有無民進黨背景。柯連忙說「不會啦」，認為是府內謠言，會進一步了解。

台布斷交 柯：這時更應支持總統

除了陳景峻，台北市政府的民進黨籍官員，還有民政局長藍世聰與市長幕僚周榆修，藍已聲明至少待到這屆任期結束，傳言周為了留下幫柯，已考慮退黨；但周榆修昨表示，並無任何人要他退出民進黨，他也不會主動退黨，目前在柯團隊相當愉快，會一直留著。

布吉納法索前天與我國斷交，台北市長柯文哲前晚被問及此事時，脫口稱「要先調查一下布吉納法索在哪裡？」被批狀況外。柯文哲昨坦承「丟臉」，但他藉機向民進黨送暖，強調在這種時候更該給總統蔡英文足夠的支持，並說「兩岸一家親」說法只限於城市交流層級，聚焦文化與經濟層面，不涉及政治層面，國防自主、經濟實力才是根本。