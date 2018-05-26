九合一選舉查賄 全台啟動

2018-05-26

最高檢、各地檢署同步成立執行小組

〔記者錢利忠／台北報導〕距離年底九合一公投綁大選剩下半年，最高檢察署昨與全國各地檢署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，正式展開查賄行動；法務部長邱太三參與查賄小組揭牌儀式時表示，不良的候選人當選是民主恥辱，已擬定積極查賄、壓制暴力、反賄選宣導三大目標，並透過嚴正、秘密及迅速的方式處置選舉花招，呼籲候選人勿以身試法。

4年前選戰已有145人被宣告當選無效

檢察總長江惠民昨致詞表示，期盼所有候選人都能以乾淨的手法選舉，堅拒買票，讓大家能選出理想的候選人。

邱太三指出，根據二○一四年度九合一選舉查賄統計，全國共一六九件、一七五名候選人，被檢方提出當選無效之訴，截至去年六月卅日為止，全國共一三六件、一四五人被法院宣告當選無效。

邱太三透露，他老家台中市大甲區，也曾有候選人被宣告當選無效，接替的候補當選人後來也被宣告當選無效，導致目前仍懸缺的案例，這代表檢、警、調機關查賄絕不是只查當選者，就連候補者也會查。

邱太三表示，有鑑於歷次選舉，候選人常利用檢、警、調的查賄動作替自己造勢、宣傳及抹黑對手，這類選舉花招，檢、警、調機關將以嚴正、秘密及迅速的方式處置，並透過嚴密建置可疑候選人的人脈及金脈等方式，藉由向法院聲請監聽或搜索等積極偵辦手段，全力遏止賄選發生。

肩負大台北地區查賄任務，有「天下第一署」稱號的台北地檢署，昨也配合最高檢同步舉行查賄小組揭牌儀式，北檢檢察長邢泰釗表示，今年查賄任務，北檢會全力以赴。北檢昨順勢出版一本著作《2018公職人員選舉罷免法偵查要領彙編》，印刷五百本發送給北檢檢察官及轄區員警，未來查賄工作將以這本書作為查緝要點。