發展共諜組織 2退役中校起訴

2018-05-26

〔記者陳慰慈／新北報導〕為刺探我國空軍軍情，中國解放軍王姓大校（介於少將和上校之間）、現任福建省人民政府第十一辦公室主任，透過國防部電訊發展室退役空軍中校邊鵬與曾任空軍教官、中科院退役中校林世斌，以招待免費旅遊方式，拉攏退役飛官，意圖發展共諜組織，新北地檢署昨依違反國安法為敵發展組織未遂等罪嫌起訴邊、林二人。

邊鵬、林世斌涉違反國安法

起訴指出，二○一五年十二月，邊鵬以「鄉林投資案」作為通訊暗語，免費招待機票食宿，安排范姓空軍退役上校及顏姓空軍軍官赴中參觀筧橋中央航校舊址，並與王姓主任見面；邊也受王之託，代為收集我國二○一五年國防報告書電子檔與紙本，並於此時交付資料。

前年九月，邊又積極邀約范、顏赴中旅遊，顏警覺有異拒絕，范允諾前往，並在福州市與王姓主任等五名中國解放軍空軍軍官會談，會中除討論我國空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀等主題，解放軍還頻頻向范刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間」等軍事機密，范懷疑邊助中國發展共諜組織，返台後主動向國防部軍情局舉發，之後未再赴中。

拉攏退役飛官 刺探戰機軍情

林世斌則於二○○九年間被王姓主任吸收為共諜，同樣以招待食宿為由，帶著游姓空軍退役上校前往西安旅遊，並安排與王姓主任餐敘；隔年林再度提出邀約，游心生警覺，與王姓主任見面時，均不談論軍事機密議題，二○一四年後，王姓主任多次指示林邀約游赴中旅遊並吸收，但游未再應允前往。

檢方指出，五十五歲邊鵬與五十八歲林世斌，退役後都赴中國經商，兩人在台吸收成員時，是採單線操作，彼此間並無「情報」交流。另在偵辦期間，檢方認為邊鵬行為疑涉犯外患罪嫌，移送高檢署偵辦，但高檢署認定罪嫌不足，十二日予以不起訴處分。