WHA場外分享會》友邦談醫療合作 讚台是專業夥伴

2018-05-26

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿五日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）將於廿六日閉幕。我友邦在大會發言感謝台灣的協助，而在場外的「建立夥伴關係強化健康照護體系」分享會中，聖文森、薩爾瓦多等十二國友邦與友我國家出席與會，均具體提及台灣協助其健全醫衛實力的案例。

國合會、外交部及衛福部在場外合辦「建立夥伴關係強化健康照護體系：以國合會經驗為例」分享會。聖文森衛生部長布朗、聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓、巴拉圭衛生部長莫里尼戈與吐瓦魯衛生部次長莫雷希等友邦高層官員均出席與會，史瓦帝尼、尼加拉瓜、薩爾瓦多、海地、布吉納法索等友邦也派代表參加，另也有來自日本、法國、瑞士等國的官員與學者共襄盛舉。

聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓會中分享與我國合作的慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫。漢米爾頓在大會發言時，激昂的發表令人印象深刻；漢米爾頓說，中華民國台灣提供專業技能，也是有醫療能力建構經驗的合作盟友，他們對此感謝，更支持台灣兩千三百萬老百姓應納入全球公衛體系，呼籲世衛組織（ＷＨＯ）以包容性而非排他性做法對待台灣。

巴拉圭衛生部長莫里尼戈則在分享會中介紹與我合作改善醫療資訊管理的經驗。莫里尼戈強調，良好的健康資訊系統可改善醫院的生產力，例如與國合會推動計畫的醫院看診量提升八成、病患候診時間減少一半，同時大幅改善其管理與健康服務的提供，及決策的即時性。

聖露西亞衛生部長艾瑟柯在大會發言不僅支持台灣，且幾乎將所有發言時間都用在為台灣辯護。艾瑟柯說，台灣為聖露西亞培訓醫衛人士、每年多次派出專家支援服務、讓學生領取獎學金去台灣學習，台灣也在健康膳食、身體鍛鍊與農業等項目給予協助。聖露西亞強調，ＷＨＯ的目標是讓所有人盡可能獲得健康，本年度ＷＨＡ主題更是全民健康覆蓋（ＵＨＣ），這明確表明ＷＨＯ有義務保證世界所有人被涵蓋，包括生活在台灣的人口。