世衛行動團成果豐碩 雙邊會逾60場

2018-05-26

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿五日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）接近尾聲，台灣世衛行動團廿五日結束行程，啟程返國。今年國際友我力量特別強大，與各國雙邊會議更超過六十場，但在大會尚未結束之際，就發生布吉納法索與我斷交事件，衛福部長陳時中對此表示失望，但也強調外交困難時，台灣更沒有悲觀的權利，要更加努力輸出台灣經驗、彰顯台灣價值。

布吉納法索斷交 陳時中：證明中國滿口謊言

世衛行動團今年在日內瓦活動較去年更忙碌，與各國舉行雙邊會議、辦理專業論壇、多邊座談會、拜會國際組織等，公開與閉門活動的行程數量，幾乎是去年的兩倍。陳時中初步估算，我與各國進行的雙邊會談超過六十場，超越去年的五十九場，而且每場會談的時間也較長，進行更深入的交流。

今年國際友我力量特別強大，除廿三國與馬爾他騎士團公開在大會發言中，表達直接或含蓄的挺台言論，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也率領多名高層官員與我方代表會談。陳時中說，美國在會談中清楚表達支持台灣參與ＷＨＡ，而且具體提到，不能等到執委會或是大會前才開始動作，而是「現在就要行動」，他對如此善意的具體行動，感到非常高興。

世衛行動團全部行程於廿五日畫下句點，陳時中受訪表示，和美國舉辦很成功的雙邊會談後，接到布吉納法索斷交消息，對我們當然是一項打擊，非常失望，但先前得知布國衛生部長提早回國後，就已嗅到不尋常的味道。

陳時中強調，世衛行動團全團對這件事的感受是，越面對這樣的情況，台灣人民更沒有悲觀權利，且從這些事件可以更明顯看出，對中國而言「這些都是政治交易」，而當中國不斷聲稱要照顧台灣人民，其作為卻顯示「根本就是滿口謊言」。陳時中並說，外交困難時，我們要更加努力輸出台灣經驗，彰顯台灣價值，相信終究「人權會戰勝政治交易」。

  • 美國駐日內瓦代表團在專頁上分享美國衛生部長阿札爾與台灣衛福部長陳時中會面。（翻攝自臉書頁面）

    美國駐日內瓦代表團在專頁上分享美國衛生部長阿札爾與台灣衛福部長陳時中會面。（翻攝自臉書頁面）

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