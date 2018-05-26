世衛行動團成果豐碩 雙邊會逾60場

2018-05-26

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿五日報導〕世衛大會（ＷＨＡ）接近尾聲，台灣世衛行動團廿五日結束行程，啟程返國。今年國際友我力量特別強大，與各國雙邊會議更超過六十場，但在大會尚未結束之際，就發生布吉納法索與我斷交事件，衛福部長陳時中對此表示失望，但也強調外交困難時，台灣更沒有悲觀的權利，要更加努力輸出台灣經驗、彰顯台灣價值。

布吉納法索斷交 陳時中：證明中國滿口謊言

世衛行動團今年在日內瓦活動較去年更忙碌，與各國舉行雙邊會議、辦理專業論壇、多邊座談會、拜會國際組織等，公開與閉門活動的行程數量，幾乎是去年的兩倍。陳時中初步估算，我與各國進行的雙邊會談超過六十場，超越去年的五十九場，而且每場會談的時間也較長，進行更深入的交流。

今年國際友我力量特別強大，除廿三國與馬爾他騎士團公開在大會發言中，表達直接或含蓄的挺台言論，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也率領多名高層官員與我方代表會談。陳時中說，美國在會談中清楚表達支持台灣參與ＷＨＡ，而且具體提到，不能等到執委會或是大會前才開始動作，而是「現在就要行動」，他對如此善意的具體行動，感到非常高興。

世衛行動團全部行程於廿五日畫下句點，陳時中受訪表示，和美國舉辦很成功的雙邊會談後，接到布吉納法索斷交消息，對我們當然是一項打擊，非常失望，但先前得知布國衛生部長提早回國後，就已嗅到不尋常的味道。

陳時中強調，世衛行動團全團對這件事的感受是，越面對這樣的情況，台灣人民更沒有悲觀權利，且從這些事件可以更明顯看出，對中國而言「這些都是政治交易」，而當中國不斷聲稱要照顧台灣人民，其作為卻顯示「根本就是滿口謊言」。陳時中並說，外交困難時，我們要更加努力輸出台灣經驗，彰顯台灣價值，相信終究「人權會戰勝政治交易」。