台布斷交 美國務院批中國改變現狀

2018-05-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕針對布吉納法索宣佈與台灣斷交，美國國務院發言人今天表示，「中國正在改變台海的現狀，損害數十年來得以維持和平、繁榮與發展的架構」，國務院並對布吉納法索的決定表示失望。

國務院對布國決定表示失望

國務院發言人在答覆本報記者的電郵中指出，對於國際安全的穩定，大家有共享的利益，他們對於布吉納法索在決定與台灣斷絕關係時，未考慮上述事實感到失望。

國務院官員說，台灣是一個民主活躍與可靠的夥伴，對處理全球挑戰做出有價值的貢獻。他表示，「美國會繼續跟台灣站在一起，依據三公報和台灣關係法建立的一中政策，來執行與台灣的合作及友好關係」。美國國務卿龐皮歐二十四日也在國會重申美國的「一中政策」沒變，美國對台灣的承諾也未變。

克魯茲：永遠支持台北盟邦

美國國會也對此保持關注，迄今共有三位參議員及九位眾議員聲援台灣。參議員盧比歐發表聲明表示，很遺憾布吉納法索在中國的脅迫下低頭與台灣斷交，中國正以侵略手段積極將台灣民主政體孤立於國際社會之外。參議員克魯茲則說，共產中國持續其孤立台灣的舉動，這次鎖定布吉納法索，這種作為無效，因美國將永遠支持在台北的朋友與盟邦。

眾院外委會亞太小組主席游何在推特上指出，當中國最近以奪取兩個台灣邦交國及阻撓台灣參與世界衛生大會等挑釁舉措危害台海穩定時，中國外長卻說美中應「妥善處理台灣議題」。兩面手法的侵略作為，對任何人都沒好處，美國會與台灣站在一起。

外委會主席羅伊斯表示，非常關切台灣面對的計劃性打壓，包括被排除於世界衛生大會之外。

蘿絲蕾婷娜：中國偷走布吉納法索

外委會前主席蘿絲蕾婷娜強調，鴨霸的北京從美國的盟友台灣偷走布吉納法索令人傷心，負責任的國家和企業不能繼續允許這些中國暴君及侵害人權者損害其民主原則。所有致力於自由的人士，都必須挺身而出，並大聲說不可再如此。

參議院外委會今天就國務院預算議題舉行聽證會，外委會亞太小組主席賈德納質詢時提到，布吉納法索宣布與台灣斷交，而世衛大會再次將台灣排除在外，他將與亞太小組民主黨首席議員馬基（Ed Markey）提出法案，協助台灣參與國際組織及美國高層官員訪台。

發言支持台灣的眾議員還包括迪亞茲巴拉特、畢格斯、葛薩、金恩、培恩以及李席拉。有議員認為對兩岸和平與建設性對話無益，也有議員表示會與蔡英文總統站在一起。