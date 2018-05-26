航空業未配合矮化台灣 中國稱再延2個月

2018-05-26

〔記者施曉光／台北報導〕中國政府上月曾以「違反中國法律、違背一個中國政策的錯誤作法」為由，去函四十四家外國航空公司，要求修改官網將台灣列為獨立國家的作法，並限期三十天內改正。但至昨日到期日止，仍有超過半數的航空公司沒有更改名稱，根據中國官媒新華社報導，中國官方同意再延兩個月。

新華社報導，四十四家航空公司只有十八家完成整改，仍有廿六家因「技術原因」，申請延期並承諾整改，各公司承諾整改完成時間，最早為五月二十八日，最晚為七月二十五日，中國民用航空局已覆函同意，並會密切關注這些航空公司整改情況。