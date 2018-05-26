陳明通︰國民黨的「一中各表」 文件找不到

2018-05-26

不應把斷交歸咎於不接受「九二共識」

〔記者施曉光／台北報導〕藍營把友邦與我斷交原因歸咎蔡政府不承認「九二共識」，陸委會主委陳明通非常不服氣，昨利用與媒體「吹風」機會表示，他找過當年海基會換文海協會的信函，其中完全沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱的那三十五個字，國民黨卻把友邦斷交歸咎蔡政府不接受有爭議的「九二共識」。

馬在習面前 也不敢講一中各表

陳明通還說，前總統馬英九經常在國人面前講「一中各表」，但當年「馬習會」馬英九在中共國家主席習近平面前卻縮起來，當時陸委會主委夏立言與一些學者在旁邊都愣住，後來馬英九返國召開記者會說在房間裡有說，「但Who knows?」陳並質疑，國民黨有哪一位政治人物曾在習近平面前說過「一中各表」？

對於吳敦義日前表示，根據憲法增修條文明定「在國家統一前」，國家最終目標就是統一，陳明通也不以為然。他說，吳敦義為參加「國共論壇」，修補與中共關係，做出如此談話，「為了與習近平見面，有需要這樣說嗎？」

陳明通說，如果要根據憲法規定，應該是要以三民主義統一中國，但國民黨早就不說了，吳敦義卻突然說出最終統一，「我看是被統一吧！敢不敢大聲說要統一對岸？」

他並說，現在國民黨不再說三民主義統一中國，是因為不實際，很多陸客來台灣拍三民主義統一中國的標語，只是當成觀光景點，因為大家都知道不可能，國民黨現在談統一，就是「被統一」，馬英九執政時說「不統」，就是承認不可能統一，現在再談統一就是「附從、被統」。

吳敦義過去多次公開提及，一九九二年兩岸經由談判協商，我方行文對岸表達「兩岸都堅持『一個中國』的原則，但對其含意雙方同意以口頭聲明方式，各自表述」，內容有三十五個字。但陳明通說，他翻過相關資料，根本沒有吳所謂的三十五個字，「我怎麼找都找不到」。

陳明通強調，斷交事件的本質，不在於蔡政府不接受「九二共識」，在野黨說法完全是昧於國際情勢下的新賽局，這是一連串美中台三邊關係互動的結果。

對於陳明通說，找不到「九二共識」的卅五字，國民黨發言人洪孟楷嗆說，「請沒做功課的主委回去翻閱相關文件，包括時任總統李登輝簽名的那份國統會會議紀錄，沒做功課又只會責怪在野黨的陸委會主委，實在完全不及格。」