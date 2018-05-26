焦點評論》蔣介石徒孫謝罪

2018-05-26

記者鄒景雯／特稿

其實，中國國民黨的徒子徒孫有一個難以洗脫的原罪，那就是國民黨永遠的總裁蔣介石，在一九七一年未能在聯合國保住「中華民國」的席位，就已經注定了台灣此後近五十年來的命運。這樣的孤兒命運，今後還要奮鬥到何時，才能突破中華人民共和國的封鎖，獲得國際接納，這一代的人並無法預測；但是這一代的人一定要知道：慘痛的歷史教訓，儘管要花上幾個世代來力爭平反，然而絕對不能不知羞恥，失去起碼的格調。

蔣介石當年是怎麼被退出聯合國的？就如他所率領的軍民是怎麼被中國共產黨趕出中國的？儘管不斷有歷史學者在進行翻案，不過從結果論來說，國民黨蔣氏政權就是一個失敗者，既是國共內戰的失敗者，更是美中捭闔下的失敗者，這兩段的失敗，與台灣發生了高度牽扯，種下了台灣今天外交備極困頓的惡果。

這個背景，在台灣，只要識字程度者，應多少了解。對於國民黨徒來說，稍有恥度的，即使做不到生聚教訓之一二，至少也不必以隔江猶唱後庭花為樂！如果以這個標準，看待國民黨菁英在布吉納法索與台灣斷交後的種種言談，相信台灣社會會說：這個政黨還真是欠台灣人民一個好大的謝罪。

為什麼必須鄙夷這個政黨，因為這群蔣介石的徒子徒孫們，居然基於內鬥，不惜在散播一套為亡其國者讚聲的邏輯，他們定義：蔡英文政府未處理好兩岸關係，才會導致斷交連連。這時只要兩個提問，足以讓這群不肖者原形畢露，首先要問國民黨：「中華民國」的邦交國什麼時候是最多的？一九六九年，當時有七十個國家承認，這個數字，比一九四八年還在中國的時期（五十國承認）還要多，按照蔣介石的說法，這一年已經亡國二十年，眾所周知，當時他是以「動員戡亂」的國策在處理兩岸關係，不知這算處理得好、還是未處理好？這個紀錄說明，即使是個失敗者，都尚且曉得要不忘前恥、勵精圖治。今天作為失敗者的繼任者，對得起蔣介石嗎？

其次要問「中華民國」是從什麼時候開始斷交連連的？歷史清楚記載的，正是一九七一年「中華民國」因二七五八號決議被逐出之後，當時的邦交國從五十六個，逐年遭受斷交，歷經每一任總統，甚至國民黨、民進黨執政，無一倖免。其中斷最多的，不是民進黨，當然是蔣氏父子，一九八八年蔣經國去世時，邦交國被斷到只剩廿二個；搞到中國射飛彈，後來被國民黨開除黨籍的「台獨教父」李登輝，主政十二年，邦交國甚至增加到廿九個。國民黨又該何解？

這個國家，現在最不應該的，就是在自家裡算總帳，之所以要被迫歷史還原，這是台灣最大的悲哀。一個連國家認同都還需要辯論的政黨，有什麼資格在台灣站起？