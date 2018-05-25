批賴、酸菊、槓中央 柯︰哪可能收回

2018-05-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲過去一年多來屢槓蔡政府，不但砲轟一例一休、前瞻計畫，還曾批行政院長賴清德的務實台獨工作者說法「不負責任」、酸前高雄市長陳菊任內舉債太多。台北市議會昨天進行市政總質詢，民進黨議員何志偉問柯文哲要不要像LINE一樣，把話收回？柯文哲直呼「哪有可能！」現在公開場合都有錄影，無法收回，除非把全世界的電腦都摧毀才有可能。

柯文哲日前接受電台專訪，對聽到兩岸一家親感到不悅的人表示「歹勢」；柯昨赴市議會市政總質詢，何志偉質詢柯，要不要重新定義「兩岸一家親」？柯回說，城市交流要表達誠意，且不涉及政治層面，「兩岸一家親」是最四平八穩的說法。柯也說，他畢竟不是總統，這種說法也是閃過政治層面的表態。

對於之前批評賴揆「務實的台獨工作者」不負責任，還批賴僭越總統的外交職權，何問柯是否要收回？柯坦言私下確實覺得自己「搞什麼」，不該在公開場合講，但現在有影音，講了也無法收回，除非把全世界電腦都摧毀。

被問到批評陳菊舉債多，柯昨仍在議會指出，台灣各縣市負債累累，每年都要編很多預算償還債務及利息，他上任時北市欠債利息廿九億元，還到現在剩七億元。對於頻槓中央，柯文哲則稱「這就是外科醫生務實的個性」，像他對「台大現在沒校長」的想法就是「慘了！」因為市府的瑠公圳復原計畫涉及台大，校內都沒人敢簽字。

柯文哲表示，「不是人家意見跟你不一樣，就是你的敵人」，很多縣市的前瞻計畫自籌款超過舉債上限，不知道怎麼辦，他對這部分還是有疑慮。