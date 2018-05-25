侯揶揄「老花」 蘇營︰年齡歧視

2018-05-25

〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌連日來批評新北市長朱立倫，動用行政資源幫國民黨籍新北市長參選人侯友宜輔選，並批新北市升格後預算增加但建設落後等；侯友宜昨受訪說，朱立倫是朱立倫，要參選的是侯友宜，新北市政府有免費為長者配老花眼鏡，建議市府也配一副給蘇，讓蘇看得更清楚，「我叫侯友宜，是我要參選，拜託一下厚！」

侯友宜︰蘇要看清楚 是我選不是朱選

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回應，要選新北市長的人卻用這種年齡歧視、人身攻擊、嘲諷的語言，非常不恰當，新北市有五十萬的年長市民，希望侯好好考慮說話的用詞。

侯友宜昨到雙溪區拜訪百年中藥老店林益和堂，他接受媒體採訪時先提到老花眼鏡一事，侯的競選辦公室後來發出新聞稿，標題是「對手砲火只對朱 侯神回：市府送蘇老花眼鏡」。侯友宜的談話及辦公室的「神回」標題，立刻引來蘇貞昌辦公室批評，蘇辦也要求侯友宜為歧視長者的不當發言道歉。

蘇辦發言人︰侯必須為不當發言道歉

黃韋鈞抨擊，朱立倫日前說出年齡歧視的語言，被議員砲轟後表示要「禁口」，擔任朱立倫的副市長達七年半的侯友宜，居然也依樣畫葫蘆說出蘇貞昌「去配老花眼鏡」，凸顯朱、侯兩人歧視年齡的心態是一個樣。

黃韋鈞表示，侯失言後沒有任何悔改、修正，侯辦居然還沾沾自喜地發出新聞稿，自稱「神回應」，用老花眼鏡來取笑人是「神回應嗎」？對真正需要配戴老花眼鏡的市民是「神回應」嗎？

侯辦發言人賴冠群昨晚表示，蘇前縣長對深澳燃煤電廠等嚴肅的民生議題從不正面回答，任由蘇辦的發言人噴口水，「我們很好奇，一九九七年台北縣長選舉時，蘇貞昌曾批評當年不到六十歲的謝深山『太老』，蘇貞昌要不要先道歉？」