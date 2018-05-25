蘇拜會 李勉「再創新北市民榮耀」

2018-05-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在女兒、立委蘇巧慧陪同下，赴翠山莊拜會前總統李登輝，雙方會談約兩小時。李登輝辦公室主任王燕軍會後受訪表示，李前總統肯定蘇院長願意承擔艱鉅任務，也期許蘇以過去經營縣政累積的成果，積極發展新北的未來，讓新北市民以擔任新北市民為榮耀。

王燕軍說，蘇院長來請教李前總統對市政的建議和想法。由於李前總統是三芝人，蘇院長在擔任台北縣長時，對於三芝藍圖就和李總統進行相關交流，兩人會中也針對當初的老縣區、包括淡水地區的建設有交流。

王燕軍指出，對於蘇院長願意代表民進黨參選新北市長，李前總統認為非常辛苦，也非常支持蘇願意堅持自己的理想，願意以黨員身分接受徵召，承擔的精神令人佩服。

王燕軍表示，李前總統一方面鼓勵蘇院長，另一方面也希望蘇可以堅持台北縣長任內累積下來的成果以及市民觀感，再做一些新的做法、想法，創造新北市民的榮耀，用此角度，提振新北發展。

至於蘇是否來尋求合作？李未來是否可能為蘇站台？王燕軍說，李前總統已經說過，他沒有辦法幫任何人輔選或是站台，蘇院長也沒有提。

王燕軍表示，雙方會談氣氛非常好，因為還有蘇巧慧委員，對於相關經濟發展、農業政策、國家未來科技發展等，都向李前總統請益。因為李前總統有點小感冒，蘇院長也謝謝他，沒有要求李前總統一起出來送客。