美衛生部長：推動台灣參與WHA 今天就開始

2018-05-25

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿四日報導〕第七十一屆世衛大會（ＷＨＡ）現正進行中，衛福部長陳時中今天與美國衛生部長阿札爾等高級官員舉行雙邊會談。陳時中說，深切感受到美方態度友善，美國主動承諾我方，推動台灣參與ＷＨＡ的相關行動「今天就開始」，美國將續與我方強化全球醫衛合作。

陳時中與阿札爾會談 美助卿層級官員與會

阿札爾率五名美國衛生、公共事務相關主管官員，據悉包括助理國務卿層級，今早和陳時中及衛福部官員進行雙邊會談。陳時中會後受訪表示，這是「非常成功且有進展」的雙邊會談，不僅與會官員層級「比去年高」，也深切感受到美方對台灣的善意。

阿札爾此行僅在日內瓦停留三天，但仍掌握上機前的時間，與台灣舉行會談。

陳時中說，會談最重要的成果，就是美方清楚表達對台灣參加ＷＨＡ的支持，且相較於過往在ＷＨＡ執委會和大會前進行，美方主動承諾來年推案要更提前，不要等到最後階段才動作，「所有努力從今天就開始（We start tonight）」，展現更強的支持意向。陳時中說，美方承諾「非常具體而且友善」，也向我表達具體做法，但細節牽涉後續推案，不便說明。

陳時中說，我與美國談論過去雙方在全球醫衛上的努力，美國給予我方高度肯定，也願意加強未來各項合作力道，強化雙方關係，希望對於國際上相關醫療援助有所幫助。美方也提及在健保和醫療政策上，樂意與台灣進行討論和研究。

衛福部將於十月在台北召開「世界衛生高峰論壇」，邀請各國參與，陳時中於會中也當面邀請美國代表團與會。

此外，今年ＷＨＡ共有廿三個國家及馬爾他騎士團發言支持台灣，中國不滿提出抗辯，並謊稱在中國妥善安排下，「台灣幾乎參加所有的世衛組織（ＷＨＯ）會議」。陳時中對此表示，這就是中國「用謊言掩蓋事實」的一貫伎倆，老調重彈，還有點詞窮。「人在做、天在看」，正義的聲音總是會出來。