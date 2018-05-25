漢光預校 清泉崗模擬遭敵轟炸

2018-05-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光卅四號演習」實兵演訓將在六月四日至六月八日登場。為替六月七日在中部舉辦的「反空機降聯合操演」暖身，國軍昨在台中清泉崗基地進行預校，派出多架次F-16戰機、各型攻擊與運輸直升機，模擬敵軍轟炸我機場跑道、奪取我重要據點後，我軍的反擊與修復作為，軍方更派出C-130運輸機空投悍馬車與物資，展現我國空中運補能力。

共軍運八電戰機又來偵蒐

不過，中國解放軍一架「運八」電戰機昨天上午在台海中線以西出沒、來回巡航。軍方人士表示，中國軍機在台灣海峽中線以西活動，並非稀奇之事，外界不必過度解讀，中國選在此時派電戰機在該海域活動，雖不能斷言為針對漢光演習預校，但中國可能亦考量，此舉若引發我國輿論關注，可能達到對我國宣傳、威嚇的效果。

國軍昨日的「反空機降聯合操演」預校，由參謀總長李喜明上將校閱。扮演攻擊軍的八架F-16戰機飛越清泉崗基地，並發射熱焰彈模擬對地打擊，基地內還燃起多道煙霧，模擬機場設施遭敵軍轟炸情景。

另一方面，隸屬陸軍航特部的運輸直升機在眼鏡蛇攻擊直升機、阿帕契攻擊直升機掩護下，載送特戰人員進場，並搭配陸地步兵、裝甲部隊擊退來犯敵軍。C-130運輸機也在一千一百呎上空，空投重達二．七噸的悍馬車及物資，藉此支援地面部隊防衛作戰。

不過，原定自C-130運輸機跳傘的航特部傘兵，因航特部特三營上兵秦良丰五月十七日在該地跳傘發生事故，軍方仍安排傘兵在屏東潮州基地複訓。據透露，傘兵將待本月卅一日的最後一日預校時，重回台中清泉崗基地配合操演。