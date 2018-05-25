中國渚碧礁造鎮 可駐上千解放軍

2018-05-25

興建近四百座建築物 連籃球場都有

〔編譯管淑平／綜合報導〕衛星照片顯示，中國自二○一四年迄今，在南海南沙群島渚碧礁已興建近四百座建築物，除雷達站外，還有整齊的道路、大型民用建築，甚至還有籃球場和操場，儼然打造出一座規劃良好的小鎮。區域安全專家相信，渚碧礁可能很快就會成為中國在南海駐軍的樞紐，成為數百名人民解放軍陸戰隊的落腳處。

將成中國南海駐軍樞紐

獨立資料分析機構「地出媒體」（Earthrise Media）分析「數位星球」（DigitalGlobe）衛星自一四年初起拍攝渚碧礁的高解析度影像，總計有將近四百座固定的獨立建築。「地出」創辦人漢默（Dan Hammer）說，渚碧礁的建物數量已超過其他國家在南海任何島礁的建築數量。

新加坡安全事務專家許瑞麟（ollin Koh）說，「我看這些照片，有如看到一座中國本土的標準解放軍基地，不可思議，連籃球場都有」。

中國在南沙群島填海造陸的前三大島礁—渚碧礁、美濟礁和永暑礁，都建有飛彈陣地、三公里跑道、可追蹤衛星和外國軍事活動與通訊的設備等設施，但渚碧礁的建物數量是後兩者的兩倍有餘。「地出」分析，美濟礁、永暑礁各有約一百九十座獨立建物。

這顯示渚碧礁可能成為數百名解放軍陸戰隊未來落腳地點及行政樞紐。許瑞麟等人指出，渚碧、美濟、永暑礁上的設施，各可支持約一千五百名到兩千四百名官兵駐紮。候任美軍太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）上月向參議院表示，中國在南海的基地顯然已經完成，「只缺部署軍隊」；一旦派駐部隊，將可輕而易舉壓倒其他南海主權聲索國。