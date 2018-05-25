中國南海軍事化 美踢出環太軍演

2018-05-25

王毅會龐皮歐後 盼美改變負面思考

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿三日報導〕對於美國因中國將南海軍事化而決定取消邀請解放軍參加二○一八年的環太軍演，中國外長王毅表示，「這是個非常沒有建設性的作法，也是一個輕率的作法」。

王毅今天到美國國務院與國務卿龐皮歐會談。在共同記者會上，王毅說，希望美方改變這種負面思考，中美間的軍事交流合作有助於建立相互信任，對世界和平與穩定做出努力。

美方批中國島礁建設 徒增區域緊張

美國國防部發言人羅根中校今天稍早宣布，中國對南海爭議島礁持續軍事化，徒增區域緊張和不穩定。國防部已經取消邀請解放軍海軍參加二○一八年環太軍演，中國的行為不符合環太軍演的原則與目的。

龐皮歐在記者會上說，他在討論中提出美國對南海軍事化的關切；還有如何阻止鴉片從中國輸入美國、保護美國智財權，以及堅持人權與宗教自由。至於為何美國今年不再邀請解放軍參加環太軍演，龐皮歐要記者去問國防部。

王毅辯就像美在關島 進行防禦部署

王毅則回應說，外界批評中國在南海軍事化，中國在自己島礁上建設必要的防衛措施，是正常防衛權的行使，沒有軍事化問題，就像美國在夏威夷跟關島進行防禦部署，很正常，沒有必要炒作。

有中國記者問及，美國最近在對台政策上有很多改變，引起中國人民強烈不滿，美國對一個中國原則是否有變化？龐皮歐則回答「沒有改變」，美國政策一直是一致的。

王毅則說，中國各界確實關切美國的台灣政策是否有變化，他注意到龐皮歐明確表示，沒有變化，「我們也不希望有變化，也不應有變化」，因為這涉及中美關係的基礎，他們敦促美國恪守一個中國原則還有三個公報，務必妥善處理好台灣問題以免影響中美關係的發展。

龐皮歐和王毅都重申朝鮮半島無核化是共同目標，龐皮歐期待中國在內的所有國家繼續忠實執行聯合國制裁北韓的決議案；王毅則說，中國會堅守國際責任，堅決支持川普與金正恩的峰會，期望看到峰會成功。

在中美貿易爭議方面，王毅說，最近雙方團隊的密集磋商有建設性，取得重要進展，最重要的是雙方都願意以加法而不是減法的方式，來解決貿易不平衡的問題。