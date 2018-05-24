國民黨南市、新營黨部被查封

2018-05-24

三○五位前黨工討退離金 聲請強制執行

〔記者王俊忠、邱灝唐、施曉光／台北報導〕國民黨因資產遭行政院黨產會凍結，無法發放離退黨工退離金，由於工會向法院聲請強制執行，國民黨多處地方黨部遭法院執行查封，台南地院昨赴台南市黨部、新營區黨部，執行查封土地與建築物。

台南地院昨會同地政機關、鑑價機關到台南市黨部、新營區黨部等地現場，進行張貼封條、調查現況、指界、鑑價初勘等程序。數十名國民黨市議員及支持者到場抗議。

國民黨怪黨產會凍結資金

國民黨台南市長提名人、前立委高思博也到場聲援。高思博說，就算黨產順利拍賣，勞工也不是排在第一順位，黨產會還要先分，此事已無法靠法律解決，要靠政治解決，投國民黨，大家才有出路。台南市黨部主委謝龍介表示，黨產會應站在勞工立場，讓退休黨工權益不致受損。

國民黨發言人洪孟楷則指出，一切源頭是因黨產會凍結國民黨資金，才會讓退休黨工與國民黨對簿公堂，黨中央將持續溝通，確保地方黨部可以運作。

國民黨行管會主委邱大展昨向中常會報告黨中央因應作為。他受訪時抱怨說，希望聲請執行的三○五位前黨工能憑良心，畢竟國民黨過去照顧他們一輩子，薪資待遇也很不錯，如今為了退離金做此事，讓他頗感遺憾。

高市、新北黨部 將陸續查封

法院至昨天為止，已陸續查封國民黨屏東縣、嘉義市及台南市黨部，後續查封標的物還有高雄市、新北市黨部等。

此外，國民黨黨庫上月告罄，黨主席吳敦義向全體黨公職人員發出勸繳募款責任分攤金額度的信函。邱大展指出，今年度中央與地方黨部的黨公職募款責任額，共編列一億六千萬元預算，目前募款成效不錯，單中央黨部募款帳戶就進帳近五千萬元。