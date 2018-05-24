教育部交通部踢皮球 救國團「幽靈辦法」仍未廢

2018-05-24

一拖2個多月 立委轟「還要護航多久」

〔記者陳鈺馥、林曉雲、蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕救國團「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」三月十二日預告廢止期滿，事隔二個多月，教育部至今仍未廢止毫無法源依據的「幽靈辦法」。立委質疑教育部、交通部這兩個機關相互推諉，辦法在預告期滿後，拖延二個多月還未廢止，痛批究竟還要護航救國團多久！

前教育部次長蔡清華四月受訪提及，教育部在三月十二日已廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，但查詢法務部全國法規資料庫，辦法至今尚未廢止，也未在行政院公報刊登廢止公告。

知情官員透露，此案因相關部會推諉責任才造成卡關，因教育部青年發展署非旅館管理專業，教育部規劃在廢止辦法後，要將青年活動中心主管機關移轉至交通部觀光局，但交通部不願接燙手山芋。

觀光局說，青年活動中心以青年為服務對象，目的事業主管機關為教育部，但青年活動中心並非取得旅館業登記證的旅館，教育部廢止辦法後，是否仍適用發展觀光條例第七十之二條，繼續經營至二○二五年，仍需由教育部釐清。

教部︰還在和交通部協調

教育部青年署回應認為，配合發展觀光條例的修正，教育部從一月五日預告廢止上述辦法，三月十二日預告廢止期滿，但因為仍在和交通部協調、請交通部確認係救國團的目的事業主管機關，所以尚未完成後續行政程序，教育部和交通部達成的共識是，以保障入住旅客安全為優先，確認之後即會儘速完成廢止。

民進黨籍立委賴瑞隆痛批，應立刻廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，由觀光局列入旅館業管理，不要再有差別待遇，過去馬政府以特定辦法獨厚救國團，讓救國團打著「青年」之名、行營利之實，明顯不符合特定對象，須比照旅館業安檢及管理，場所不符合規定就應勒令停業。

救國團表示，各類建物的公安、消安及保險等，皆符合政府規定。而青年活動中心依「發展觀光條例」規定，與國軍英雄館、教師會館、公教會館、廟宇住宿大樓、醫院住宿大樓相同，二○二五年二月前未取得旅館執照即不得營業，惟在此期間內仍有可繼續經營的依據。