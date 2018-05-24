推動新南向 台亞基金會啟動二軌交流

2018-05-24

今年先辦文化、青年交流論壇

〔記者李欣芳／台北報導〕由政府捐助預算的新南向智庫「台灣亞洲交流基金會」最近申設獲准成立，台亞基金會董事長蕭新煌昨透露，基金會規劃推動智庫合作論壇、文化論壇、青年交流論壇、ＮＧＯ協力論壇與人道救援論壇等五個常設工作坊，啟動與新南向國家的二軌交流，以豐富台灣與新南向國家的實質關係，其中今年將先舉辦文化論壇、青年交流論壇。

東南亞、南亞地震、風災頻仍，二○○四年的南亞海嘯造成印尼等國家重大死傷，二○一一年的泰國大水災也引發泰國重大經濟損失。台亞基金會規劃中的人道救援論壇，將探討災變的急難救助與防災議題，特別是盼集中在人口眾多的都市緊急救援等跨國合作議題。

與各國分享地震風災救災經驗

蕭新煌認為，台灣在地震與風災的緊急救援與應變都很有經驗，各國如果有好的救災經驗，為何不能分享？

對於智庫合作論壇，鑑於印度、印尼、馬來西亞等國家的一些智庫也與其官方往來密切，台亞基金會也盼透過與新南向國家智庫之間的交流與對話，增進台灣與新南向國家在政策面等問題的彼此了解。

政府去年十月透過遠景基金會舉辦首屆玉山論壇，邀請新南向各國的官方、ＮＧＯ等團體進行大規模交流，今年第二屆的玉山論壇已敲定在十月十一日、十二日兩天舉行。

蕭新煌表示，今年的玉山論壇，第一天將討論我政府推動的醫衛合作與產業鏈發展、產業人才發展、創新產業合作、區域農業發展等新南向旗艦計畫，第二天探討青年交流、ＮＧＯ與文化論壇等議題。由於不少學者與文化界人士認為新南向除經貿交流外，沒有明顯的文化交流，因此今年論壇將新增文化論壇，未來也會常設化，推動與新南向國家文化與藝術的交流。