黃煌煇︰沖之鳥是「礁」 太平島是「島

2018-05-24

海洋委員會主委 首度備詢

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院海洋委員會主委黃煌煇昨首度赴立法院內政委員會報告並備詢，直率的回應讓朝野立委都頗為滿意。親民黨立委陳怡潔、國民黨立委黃昭順詢及沖之鳥及太平島是「島」還是「礁」？黃煌煇答詢表示，「沖之鳥是礁，太平島是島」，沖之鳥經濟海域重疊，雙方都能進入，理論上台灣漁民可去捕魚，但雙方要協商；而太平島的人道救援中心要加緊腳步進行，這對提升國際形象相當重要。

立委滿意︰主委有guts

陳怡潔對黃煌煇的回應表示，「主委你很有guts，很有肩膀」，希望以後不要換位子就換腦袋。黃笑說：「不會不會，年紀大了不會換了啦！」

沖之鳥經濟海域重疊 台日雙方都能進入 但仍要協商

陳怡潔詢問表示，太平島和沖之鳥到底是島還是礁，因為這涉及台灣漁民權利和國家主權問題。黃煌煇答詢表示，他認為太平島是島，國外人士怕我們擁有主權，所以他們解釋為礁。

陳怡潔質疑，海巡署被降為三級機關後，可否捍衛漁民權益？兼任海巡署長的海委會政務副主委李仲威表示，護漁強度從未減弱，所有護漁行動是根據漁船分佈狀況來調整，這兩年內護漁工作還要更積極。人員裝備都沒有減少，反而在增加。

李仲威表示，太平島向來都是固有的島，沖之鳥則是爭議海域，台灣和國際及日本的認知不同，但沖之鳥周邊兩百浬海域每天都有巡船，「我們都有船在那裡」，若台灣漁民有需要，只要在海上用無線電通報就會提供必要協助。李仲威也說，他就任後，沒有發生過日本公務船扣押台灣漁船並且要求保證金的事件。

針對環團抗議深澳燃煤電廠對空污、碳排及海岸生態存有危害，黃煌煇說，應該要做海域環境調查，資料搜集齊全才能判斷對環境有沒有影響，他認為，應該請公正學術單位去做，海洋委員會和環保署再去review（審核）。