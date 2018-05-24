WHA我辦論壇 美派史上最高層與會

2018-05-24

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿三日報導〕世衛大會（WHA）現正在日內瓦召開中，我國舉辦多場專業研討會與論壇活動，呼應世衛組織（WHO）所推行的「全民健康覆蓋」概念。據悉，參與我方主辦活動的國家相當多，美國更派出史上最高層級代表出席健康不平等多邊論壇，使我衛福部官員得以更加強化與國際組織及各國代表交流；衛福部長陳時中廿四日並將與美國舉行雙邊會談。

台美雙邊會談今登場

消弭健康不平等為達成聯合國全球永續發展目標（SDGs）的核心概念，我方雖因中國阻撓而未能受邀參與WHA，但陳時中率領「世衛行動團」，廿二日於日內瓦舉辦「促進健康公平之台灣經驗論壇」。

陳時中受訪時說，以美國為首，「想得到的國家都有代表來參加」。據了解，美方與會代表層級為史上最高，另有多個關注原住民健康環境的國家代表出席交流；陳時中廿四日並規劃與美國衛生部長阿札爾舉行雙邊會談。

陳時中在論壇致詞中強調，增進健康平等為當今全球重要衛生醫療保健政策，二○一五年台灣出版第一本「台灣健康不平等報告」，深度分析我國民眾健康的社會決定因素及健康差距，同時每年邀請全球衛生夥伴探討全球人民面臨的重要健康議題並分享前瞻看法，致力推動全人類同享健康公平。

陳時中說，正如阿札爾部長在大會發言時也提到文化敏感度和健康的關聯。此次論壇觸及原住民議題，就是因為推動醫療健康所投注的資源也許足夠，但當文化敏感度不足時，效果就不彰。陳時中分享說，各國代表在會中對此相當有共鳴，大家都有類似感覺，便互相分享經驗。

健康不平等論壇由台大公衛學院教授江東亮擔任主持人，並由英國倫敦大學健康公平學院教授Peter Goldblatt分享全球改善健康不平等的政策。我國健署長王英偉分享台灣健保制度，盼透過國際合作交流，共同追求全民健康福祉，不遺漏任何一個人。

食藥署則與全球毒品政策委員會交流，我國牙醫師公會共同主辦「老人牙醫」高峰論壇，世界牙醫教育學會聯盟、歐洲老人牙醫學會等組織的多名國際專家一同與會。衛福部疾管署也與瑞士合辦「遏止抗生素抗藥性傳播」專業論壇。