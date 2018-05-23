國民黨舊中央黨部佔借租買賣 黨產會︰違法違約

2018-05-23

將追徵十一．四億元

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會昨召開「國民黨不當取得舊中央黨部追徵案」聽證會，揭露國民黨「佔借租買賣」諸多違法過程，國民黨聲稱「一切合法」；黨產會主委林峯正強調，若「撥用」合法，國民黨當年何必簽借約，這不就證明過程涉及瑕疵，國民黨更違約不歸還國產。黨產會後續將追徵十一．四億元。

黨產會表示，原日本赤十字社建物戰後被國民黨佔用，一九六七年國民黨為整修增建原有建築，才由黨中委會向財政部國產局簽定第一份借約，借用條件為將來不需使用時，增建建物與原使用房地一併無償歸還國產局，「國民黨借用之時，即拋棄增修建物的所有權」。

黨產會發現，該兩年借約期限，僅至一九六九年為止，借約上載明，增建建物將來須無償交由政府機關接收為國有，國民黨據此拆除原低矮國有房舍增建；該借約期滿，雙方又簽約無償續借兩年，一九七二年契約截止，國民黨再無簽定任何借約，持續佔用十一年，到了一九八三年才開始繳租金。

黨產會指出，國民黨舊中央黨部大樓及增建建物共兩筆地號，在一九八三年簽租約前，曾繳四五七三萬補償金，同年國民黨竟無償取得增建建物，「國產淪為黨產」；一九九○年以三．七億元買下該機關用地，另以二十三億元轉售張榮發基金會。

黨產會強調，國民黨在借用時期有三大不合法，首先一九四九年至一九六七年先無償佔用；其次無視「國有財產法」，借用只限政府機關、軍隊或學校規定；借用期限三個月，國民黨借約長達兩年。

成功大學法律系副教授王毓正表示，不是政府機關的國民黨，能違反「國產法」借用，法律上借用主體不適格，黨政分際不清，明顯違反黨產條例。

國民黨︰一切合法

國民黨行管會主委邱大展聲稱「一切合法」，質疑黨產會「搞不懂國有財產法」，就說以前到現在都不對，大法官許志雄擔任政委主持的調查報告，都說該案沒問題。

對此，林峯正強調，行政院只是初步調查，彙整資料的報告，未對取得中央黨部合法性背書，國民黨不針對問題回答，還先行離開，黨產會找到借租約，證明國民黨違約未歸還國產，後續將追徵十一．四億元。