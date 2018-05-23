新聞線上》唐鳳、柯P與丁守中

2018-05-23

記者莊榮宏

朋友最近引用一對名人的經典名句，作成對聯，用手機傳給我。

文哲：道歉是情感的撫慰。

文茜：乳房是社交的工具。

我嚇一跳，問他，怎有此不倫不類的類比？

被我責備，朋友修改後重傳。

文茜：乳房是情感的撫慰。

文哲：道歉是社交的工具。

交叉剪接，張冠李戴，我還是覺得不正經。

朋友打電話來解釋。柯文哲為了他講的「兩岸一家親」而道歉，但柯粉一反彈，柯就急轉彎，解釋「道歉是情感的撫慰」，這一來，又招致另一方不爽，可見柯的道歉只是社交的工具，至於乳房…。

我打斷他，夠了，還有別的嗎？

朋友說，有，一般是「三句話就把朋友得罪光」，柯Ｐ這回是兩句就達標，不簡單。

哪三句？

一、該來的怎麼還不來？二、不該走的怎麼走掉了？三、我不是在說你。

我笑了，這故事是指某人宴請四友，到了三個，一個沒來，某人先後說了這三句話，每一句氣走一個，最後走得一個不剩。

但，難道柯Ｐ道歉也不對？

朋友說，沒有不對，是時機不對。對方盛怒時聽不進任何話，此時道歉「沒效果」；但若讓對方遲遲等不到道歉，內心糾結化為恨意，此時道歉已太遲，會有「反效果」。

火車已過月台，柯Ｐ苦嚐「反效果」；言歸正傳，如今「三腳堵」，綠營推誰出馬可致必勝？

朋友說，有一人選，論ＩＱ，此人一八○，柯Ｐ「才」一五七。論年齡，柯Ｐ五十八，此人不過卅七，六十四歲的丁守中就甭提了。

你說的是唐鳳？

對，一旦年輕的唐鳳出馬，柯在年輕族群的優勢會馬上消風，丁守中更是毫無機會。

柯Ｐ自詡超越藍綠，但唐鳳不只跨越藍綠，更跨越性別。而且，她還超越僵化的台灣學制，憑自學出人頭地。

唐鳳既是數位天才，也是無國界的網路遊俠，在國際空間遭受全面打壓之際，唐鳳的網路穿透力可將台北帶向全世界。

「但她當台北市長，不會太年輕嗎？」我有點擔心。

馬克宏才卅九歲就當上法國總統，卅七歲當台北市長並不過分。

我點點頭，「這人選頗有創意，但要唐鳳點頭，恐怕不容易。」

朋友說，去年二月，唐鳳到清華大學，學生問她「政治還有救嗎？」唐鳳回答「政治要自己救」，學生們笑了。

說到底，現下台灣的政治已經被一群世俗的操盤者，玩到快沒救了；朋友說，正如唐鳳說的「自己的政治就要自己救」，就看她願不願意出來救救台灣的政治了。