WHA無視台灣 陳時中:像一齣諷刺劇

2018-05-23

台灣「全民健康覆蓋」做得最好 不該被漏掉

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿二日報導〕世衛大會（WHA）現於日內瓦召開，對於中國代表聲稱在「一個中國」下台灣參與全球衛生事務「毫無障礙」；衛福部長陳時中反駁，指去年台灣曾有一名結核病例接觸者，但世衛組織「通知到中國去了」，拖了八個月才輾轉通知到台灣。陳時中也嘆，WHA今年歡慶七十歲生日，高舉「全民健康覆蓋」目標，卻對台灣視而不見，「簡直就是一齣諷刺劇」。

大會開幕時 遞交抗議信

陳時中已於大會第一天開幕時，遞交抗議信予世衛組織秘書處，表達強烈抗議，信函署名為「中華民國（台灣）」。

第七十一屆世衛大會廿一日正式開幕，大會就「邀請台灣參與WHA」案展開二對二辯論。中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉發言時，稱聯大二七五八號決議與WHA二五點一號決議支持一中，因民進黨政府堅持台獨，使「中國台灣地區」參與的政治基礎不復存在。馬指出，在「一個中國」前提下，台灣參與全球衛生事務「毫無障礙」，不會出現防疫缺口。

陳時中廿一日受訪時強力反駁。他說，中國所提的兩份文件都無涉台灣主權，且台灣是主權獨立國家，這樣的說法我們也不認同。

陳時中指出，中國稱在目前體制下可以保護台灣，但二○一七年六月，有個結核病例接觸到一名台灣民眾，因台灣在體制外，世衛組織就「通知到中國去了」，直到今年二月，中國才通知我們。幸好這位接觸者沒有發病，若是嚴重疫情，這八個月早就延燒亞洲、甚至全世界，但這樣的幸運不會常有，「這就是體制內、體制外最大的不同」。

陳再次呼籲世衛，防疫沒有國界，現今傳染病種類多、變異性也大，台灣作為交通樞紐，當疫情爆發時，排除台灣不僅會使台灣受傷，更會使區域和全球受傷，「台灣不該被遺漏掉」。

WHA今年歡慶七十歲生日，會議宗旨提倡「全民健康覆蓋」目標，各國成員都不斷提到此概念並分享實踐方式，陳時中嘆說，這就是一齣諷刺劇，因為台灣「全民健康覆蓋」概念做得最好，且參與WHA攸關兩千三百萬人健康權，世衛組織卻對台灣視而不見，「難道我們的健康權不算人權嗎？」

總統「現身」︰台灣健保是最佳典範

台灣醫師會（TMA）與世界醫師會（WMA）今年也首次共同舉辦「全民健康覆蓋（UHC）」國際研討會，會中播放總統蔡英文錄製的影片，總統說，台灣的全民健保保費不到個人月薪的五％，整體醫療費用支出占國內生產總值比率不到七％，卻讓每個人都能獲得必要的醫療服務，是全面性的健保計畫。台灣的全民健保是「全民健康覆蓋」最佳典範，也很樂意為全球人類健康福祉貢獻心力。